Nantes Saint-Nazaire : l’activité portuaire continue

Dans le contexte d'une crise sanitaire d’ampleur inédite, les professionnels portuaires s’organisent et assurent la continuité des activités pour sécuriser les approvisionnements et flux de marchandises dans le Grand Ouest et vers les Antilles françaises, ceci dans le strict respect des consignes en vigueur de protection des personnes.

En fin de semaine dernière, Nantes Saint‐Nazaire Port a mis en place une cellule de veille et de crise quotidienne, qui permet une adaptation permanente à l'évolution du contexte, et engagé son plan de continuité d’activité.

Ainsi, les services en charge du bon déroulement et de la sécurité des escales de navires sont assurés (capitainerie, lamanage, pilotage, remorquage, bathymétrie et dragage, services aux navires, manutention sur les terminaux, connexions ferroviaires et fluviales) selon les navires attendus. Les mouvements des ponts et écluses sont garantis, tout comme la surveillance du niveau d’eau des bassins de Saint‐Nazaire. De nombreuses activités sont maintenues par télétravail, 170 salariés de Nantes Saint‐Nazaire Port disposant de l'équipement nécessaire. Un lien étroit avec les clients et partenaires du Grand Port Maritime est ainsi assuré. Des personnels, notamment de maintenance, interviennent sur des opérations curatives et restent mobilisables selon les besoins. Les contrôles d’accès aux terminaux portuaires sont également assurés avec une vigilance accrue des règles de protection individuelle et de distanciation entre les personnes.

Toute la communauté portuaire reste mobilisée pour faciliter les flux de marchandises en respectant strictement les mesures de prévention contre la propagation du Covid‐19. Elle ajuste son organisation selon l'évolution de l'activité économique. Ainsi, les flux à l'import et à l'export des usines ayant cessé ou diminué leur activité vont progressivement être adaptés. Toutes les filières logistiques et industrielles sont opérées au mieux selon leurs besoins de capacités.

Dans cette période difficile, Nantes Saint‐Nazaire Port et l’ensemble des professionnels portuaires sont pleinement engagés pour servir notre pays et assurer sa continuité territoriale.

Communiqué du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 18/03/20