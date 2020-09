Naval Group : direction et syndicats se mettent d’accord sur la GPEC

Après de longs mois de négociations, un nouvel accord sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été signé le 9 septembre chez Naval Group. Un accord conclu par la direction avec, il faut le souligner, les quatre organisations syndicales représentatives de l’entreprise (CFDT, CGT, UNSA et CFE-CGC), ce qui est assez inédit chez l’industriel pour un sujet d’une telle ampleur.

Cette GPEC vise, rappelle Naval Group, « à anticiper sur le temps long les besoins en emplois et en compétences nécessaires à la performance et au développement de l’entreprise et, pour chaque collaborateur, de maintenir, adapter et développer ses compétences en adéquation avec la stratégie de l’entreprise ». Cela alors que l’industriel, qui emploie désormais plus de 15.100 collaborateurs dans le monde, en grande majorité en France, doit continuer de recruter massivement dans les années qui viennent (1000 embauches encore prévues cette année, malgré le contexte de la crise sanitaire). Une politique de recrutement qui va au-delà de la simple compensation des nombreux départs en retraite (plus de 5000 interviendront au cours de la prochaine décennie). Elle accompagne aussi le développement de l’entreprise, de son outil industriel et de ses compétences dans un mouvement de transformation permettant de répondre aux évolutions technologiques et aux enjeux de demain. Ainsi, Naval Group affiche un solde positif de 2000 emplois nets créés entre 2016 et 2020.

Dans cette perspective, le leader européen du secteur naval militaire se veut très volontariste envers la jeunesse et la transmission des savoir-faire entre générations. A ce titre, il a renforcé ses actions dans l’apprentissage avec un objectif de 400 alternants dans ses différents sites en 2020, contre 350 les années précédentes. Avec les autres acteurs de la filière navale, qui peine depuis plusieurs années à trouver dans les bassins d’emploi locaux les compétences requises, en particulier en matière d’ouvriers qualifiés et de techniciens, les efforts se poursuivent par ailleurs en faveur de l’attractivité des métiers de la navale auprès des jeunes. Avec des actions de promotion comme le Navire des métiers et le développement dans les territoires et sur le plan national de filières d’enseignement et de formation permettant de répondre aux besoins en matière de recrutement.

La GPEC s’inscrit dans cette perspective.

Voici le communiqué diffusé ce 11 septembre par Naval Group :

GPEC : un nouvel accord signé avec l’ensemble des organisations syndicales pour l’emploi et le développement des compétences

Caroline Chanavas, directrice des Ressources humaines, a déclaré lors de la signature de cet accord : « Je me réjouis de la qualité des échanges avec nos partenaires sociaux qui permet de construire des accords ambitieux tels que celui-ci. Cet accord est clé pour notre politique en matière d’emploi, pour renforcer le développement en continu des compétences de chaque collaborateur, pour maintenir les compétences au sein de l’entreprise et pour anticiper au mieux nos besoins de long terme. »

L’accord GPEC s’inscrit pleinement dans la stratégie groupe de développement des compétences et d’anticipation des besoins futurs

Les programmes de Naval Group se caractérisent notamment par leur durée : les programmes du naval de défense, tant des navires de surface que des sous-marins, s’étendent sur plusieurs dizaines d’années, nécessitant une planification de long terme des besoins de compétences. De plus, de nombreuses compétences spécifiques de production nécessitent des temps longs d’acquisition (5 à 10 ans).

Cet accord vise donc à renforcer l’anticipation des besoins en ressources et des compétences, à développer un plan d’action ambitieux impliquant l’ensemble de la filière navale et à acculturer l’entreprise à de nouveaux modes de management, afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Cet accord développera l’apprentissage en continu de ses collaborateurs, mettra en avant la transmission intergénérationnelle des savoirs et savoir-faire et réaffirmera le rôle d’acteur majeur de la filière navale de Naval Group en matière de GPEC

Pour renforcer le développement en continu des collaborateurs, Naval Group consacrera 15 % du budget annuel de formation à l’apprentissage en situation de travail pour les métiers de production et d’études. Naval Group mettra également en place un nouveau passeport compétences pour que chaque collaborateur valorise l’ensemble de ses compétences professionnelles et extraprofessionnelles.

La valorisation de la transmission des savoirs et des savoir-faire entre générations s’effectuera notamment par la reconnaissance de l’implication des tuteurs d’alternants et l’encouragement à la transmission des savoirs par les seniors grâce à des mesures d’aménagement de fin de carrière : temps partiel, mécénat de compétences…

Naval Group s’engage également à renforcer son rôle d’acteur majeur en matière de GPEC de la filière navale, notamment en entretenant des échanges réguliers avec les sous-traitants du bassin d’emploi et en développant avec eux des partenariats pour soutenir l’employabilité de nos collaborateurs.

Enfin, l’accord signé prévoit de mieux prévenir et de mieux accompagner les situations de pénibilité au travail en créant notamment un observatoire paritaire de veille, d’analyse et de prévention des situations de pénibilité.

Cet accord ambitieux a pu être signé grâce à un dialogue social de qualité

Ce nouvel accord GPEC conclu pour une durée de cinq années est l’aboutissement d’une négociation constructive de plusieurs mois. Une revue des résultats est prévue chaque année avec nos partenaires sociaux pour assurer l’orientation des actions à venir.

Des réunions d’information vont être organisées sur tous les sites de Naval Group en France afin que les mesures de l’accord soient largement diffusées auprès des collaborateurs.