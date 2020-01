Naval Group : Echange de directeurs entre les sites de Lorient et Toulon

Les directeurs des sites Naval Group de Lorient et de Toulon changent, ou plutôt s’échangent puisque Laurent Moser, à la tête de l’établissement morbihannais depuis 2015, prend les manettes de celui de Toulon dont le patron, François Demoulin (en poste depuis 2013) lui succède à Lorient. Ces nominations sont effectives depuis hier.

Laurent Moser, 54 ans est diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. En 1989, il débute sa carrière dans l’industrie automobile en tant qu’ingénieur méthodes et responsable de production. C’est en 2006 qu’il rejoint Bombardier Transport sur le plus grand site ferroviaire français à Valenciennes. Il y occupe les postes de responsable de production puis directeur qualité et performance avant de prendre la tête du site en 2013. Il a rejoint Naval Group avec sa prise de fonction comme directeur du site de Lorient le 1er septembre 2015.

François Demoulin, 53 ans, est quant à lui diplômé de l’Ecole polytechnique et de Sup’Aéro. C’est un ancien de la Direction Générale de l’Armement (DGA) qu’il intègre en 1991 au sein du Centre d’essais de la Méditerranée où il assume successivement les fonctions de responsable des mesures sur l’île du Levant, responsable du service Informatique temps réel et télécommunications puis sous-directeur technique. En 2000, il rejoint Naval Group (alors DCN) en tant que chargé du projet du système de combat des Bâtiments de Projection et de Commandement (BPC) Mistral et Tonnerre. En 2003, il est nommé directeur industriel de la « business unit » Combat Management System. Il en prend la tête en 2006, tout en étant nommé directeur du centre du Mourillon. En 2007, François Demoulin devient directeur industriel de la nouvelle division Systèmes d’Information et de Sécurité puis rejoint en septembre 2009 la division Services à Toulon où il prend les fonctions de directeur du pilotage industriel. Puis celles de directeur du site à partir de mars 2013.