Naval Group ferme la coque du SNA Duguay-Trouin

Le second des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque français réalisés dans le cadre du programme Barracuda a vu coque épaisse fermée en décembre, a appris Mer et Marine. Le bâtiment, qui prendra le nom de Duguay-Trouin, avait vu l’alignement de ses tronçons débuter il y a un peu plus de trois ans dans le chantier Laubeuf du site Naval Group de Cherbourg. La fermeture de sa coque épaisse marque le…