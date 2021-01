Naval Group : Géraldine Le Maire nommée Secrétaire générale

Géraldine Le Maire supervise, à compter du 5 janvier 2021, les directions du Juridique et du Contract Management, de l’Éthique, de la Compliance et de la Gouvernance, de l’Audit et des Risques, du Contrôle export et des Affaires douanières, de la Sûreté, du Data Protection Office, ainsi que le secrétariat du Conseil d’administration et de ses comités.

Biographie de Géraldine Le Maire Géraldine Le Maire était précédemment Secrétaire générale et directrice Juridique groupe d’Altran Technologies depuis 2017. Auparavant, elle a occupé différents postes juridiques et de compliance à responsabilités internationales dans des groupes comme Goldman Sachs, Thomson, GE Capital Real Estate et Publicis Groupe. Géraldine Le Maire a débuté sa carrière en cabinet d’avocats, après avoir été admise au Barreau de Paris en 1994. Elle est titulaire d’un LLM en droit des affaires internationales de la London School of Economics and Political Science, ainsi que d’un DJCE et d’un DESS de juriste d’affaires.

Communiqué de Naval Group, 12/01/21