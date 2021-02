Naval Group : Jean Gauthier nommé directeur du programme de transformation Naval 2025

Jean Gauthier a pris le 1er février 2021 la direction du programme de transformation de Naval Group. Ce programme fixe l’ambition du groupe à cinq ans pour atteindre le niveau d’exigence attendu par les clients de l’entreprise : être la référence du naval et des systèmes de défense, notamment en matière de santé, sécurité et environnement, de qualité d’exécution et de satisfaction client.

Le programme de transformation Naval 2025 s’appuie sur quatre piliers : la croissance, la performance, l’innovation et les talents. Ces quatre piliers constituent la colonne vertébrale des feuilles de route de l’entreprise et de chacun de ses sites et entités.

Jean Gauthier a maintenant la responsabilité d’assurer le pilotage d’ensemble de ce programme structurant, la cohérence des feuilles de route, le partage et la capitalisation des résultats obtenus.

Jean Gauthier a déclaré à cette occasion : « Le contexte opérationnel et concurrentiel exige de Naval Group une performance sans faille, dans toutes ses activités, au service de nos clients. Je suis fier de prendre la direction du programme de transformation Naval 2025, qui porte la dynamique de l’entreprise. Je sais pouvoir compter sur les compétences et l’engagement de toutes nos équipes en France et à l’international pour atteindre nos ambitions. »

Biographie de Jean Gauthier

Jean Gauthier, 48 ans, compte 25 ans d’expérience au sein de Naval Group. Diplômé de l’ENSTA Bretagne il intègre le corps des ingénieurs de l’armement et entre en 1996 à Naval Group, en tant que systémier sécurité-plongée. Jean Gauthier occupe plusieurs postes d’architecte sous-marins, avant d’initier une démarche prospective et d’imaginer les premiers concept ships de sous-marins SMX® 21, 22 et 23. Il lance, dès 2004, le programme SNLE 3G dont il sera l’architecte d’ensemble de 2004 à 2008, puis à nouveau de 2014 à 2016. Entre temps, il prend en charge le maintien en condition opérationnelle puis les entretiens majeurs des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) à Toulon.

En 2017, il est nommé directeur R&D et innovation. Au sein de la direction Technique et Innovation, il refond le processus de pilotage de la R&D pour garantir la cohérence des travaux avec les attentes de nos clients et les enjeux stratégiques du groupe. En parallèle, il pilote la mise en place d’une stratégie d’innovation collaborative et ouverte favorisant l’accélération des cycles et l’émergence de ruptures dont le Naval Innovation Hub, inauguré en 2018, est l’une des premières concrétisations.

En 2020, à la suite de l’incendie du SNA Perle, il est nommé architecte d’ensemble de l’opération Perle et pilote les experts du groupe pour définir la solution de réparation proposée au ministère des Armées.

Communiqué de Naval Group, 03/02/21