Naval Group lance la construction de la seconde frégate du type FDI

La production de la seconde des nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI), conçues et réalisées par Naval Group, a commencé, a appris Mer et Marine. Les premiers travaux relatifs à ce bâtiment ont débuté cet été sur les sites de l’industriel à Nantes-Indret, spécialisé dans les appareils propulsifs et qui produit notamment les réducteurs des frégates, et à Ruelle en Charente où l’usinage des lignes d’arbres de la deuxième FDI a été lancé. Les opérations de découpe des premières tôles de la coque auront quant à elles lieu début octobre, au cha…