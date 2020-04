Naval Group : le décret de nomination de Pierre-Eric Pommellet signé

Communiqué de Naval Group, 02/04/20. Le Président de la République vient de ratifier la proposition du Conseil d’Administration de Naval Group de nommer Pierre Éric Pommellet comme Président du Conseil d’Administration du Groupe et de lui déléguer les fonctions de Président Directeur Général. Le mandat de plusieurs administrateurs arrivant à échéance, le Conseil d’Administration a été renouvelé.

Pierre Éric Pommellet a déclaré : « C'est un honneur et une immense fierté de pouvoir servir Naval Group, cette entreprise riche de 400 ans d’histoire, résolument internationale et tournée vers l’avenir. Je prends mes fonctions dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19 que nous vivons sur tout le territoire - et dans le monde – et j’ai conscience de la responsabilité qui m'est confiée. Aujourd’hui, mon énergie et celle de la direction de l'entreprise sont pleinement engagées dans la lutte contre la propagation du virus ainsi que dans la protection de la santé des collaborateurs de Naval Group et de leurs proches. Dans le respect de ces priorités, nous assurons nos missions essentielles afin que nos clients et nos partenaires poursuivent les leurs, au service de la défense. La raison d'être de Naval Group est de servir les marines, au premier rang d'entre elles la Marine nationale, et c'est dans de tels moments qu’elle s'exprime avec le plus d'intensité. J’ai pleinement confiance dans notre entreprise pour relever ces défis grâce à l’engagement de chaque collaborateur, à leur exceptionnel esprit d’équipe et à notre excellence opérationnelle. »

Le nouveau conseil d’administration est composé comme suit :

Cinq nouveaux administrateurs ont été nommés par l’Assemblée générale :

- Pierre Eric Pommellet, PDG de Naval Group,

- Geneviève Mouillerat, ex-Total

- Guenaelle Penin de la Raudiere, Head of group controlling, senior vice-president, Airbus Group

- Valérie Champagne, directrice générale adjointe Finances et achats de RTE (Réseau de Transport d’Électricité)

- François Geleznikoff, ex-directeur des applications militaires du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives)

Six administrateurs ont vu leur mandat renouvelé par l’Assemblée générale :

- Jacques Hardeley

- Bernard Retat

- Eveline Spina

- Patrice Caine

- Nathalie Ravilly

- Pascal Bouchiat

Le représentant de l’Etat administrateur a également été renouvelé par l’Assemblée générale :

- Vincent Le Biez

Administrateurs représentants les salariés :

- Didier Chavrier

- Olivier Menard

- Tony Lecorps

- Laurent Chagnas

- Yvon Velly

- Béatrice Unia

Les cinq nouveaux administrateurs remplacent :

- Hervé Guillou

- Luc Remont

- Gabriele Gauthey

- Sandra Lagumia

- Sophie Mantel

Invités permanents :

- Censeur : Gabriel Cumenge

- Secrétaire CSEC : Stevan Le Ruyet

- Contrôle Général Economique et Financier : Jacques PAultre de Lamotte

- Commissaire du gouvernement : Anne-Chantal Lenoan

- Commissaires aux comptes : Cabinet Ernst&Young Audit (représenté par Nour Eddine ZAnouda), Cabinet Mazars (représenté par Michel Barbet-Massin)

- Secrétaire du CA : Corinne Suné

Biographie Pierre Éric Pommellet

Pierre Éric Pommellet a démarré sa carrière comme ingénieur de l’armement à la Direction générale de l'armement (DGA) en 1990 au laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon sur les systèmes de navigation des sous-marins-nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la classe Le Triomphant. Quatre ans plus tard, il rejoint Naval Group (alors DCN) où il exerce des responsabilités liées à l'activité de conception des systèmes de lutte des SNLE et du porte-avions Charles de Gaulle.

En 1995, il devient Chef de cabinet de Jean-Pierre Raffarin, alors ministre des PME du Commerce et de l'Artisanat.

Pierre Éric Pommellet rejoint ensuite Thales. Entre 1997 et 2001, il est directeur technique du département d’ingénierie de Valence. Il participe notamment au développement des centrales inertielles des missiles Scalp, de l’avion de combat russe MIG21 ou encore du mirage 2000-9 pour les Emirats Arabes Unis. En 2001, il prend la direction de l’usine de Bordeaux qui réalise de nombreux équipements d’avionique civile et militaire pour notamment l’A320, l’A380, Le Rafale, le Tigre ou encore l’hélicoptère NH90. En 2004, il est en charge de l’ensemble de l'activité des équipements militaires de la division aéronautique.

De retour à Paris, en 2008 il est nommé à la tête de la direction des activités de services de la division aéronautique avant d'être nommé, en juin 2009, directeur en charge de la division aéronautique. Entre 2010 et 2017, il exerce les fonctions de Directeur Général Adjoint de la business unit des systèmes de mission de défense. Depuis 2017, Pierre-Éric Pommellet était Directeur Général, Opérations et Performance.

Le 24 mars 2020, le Conseil d’administration de Naval Group le propose au poste de Président Directeur Général.

Brestois d’origine, Pierre Éric Pommellet est attaché aux activités de conception et de construction navales ; son père Pierre Pommellet a dirigé le chantier de construction de l'Ile Longue qui abrite les SNLE et son grand-père fut le directeur du site Naval Group de Nantes-Indret.

Pierre Éric Pommellet est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1984), de Sup Aero (1989) et est titulaire d’un Master of Science du Massachusetts Institut of Technologies (MIT). Pierre-Eric Pommellet, Chevalier de l'Ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur, est Président de la Commission Défense du CIDEF (conseil des industries de la défense).