Naval Group : livraison de l'appareil moteur du troisième Barracuda

Produit par le site Naval Group d’Indret, près de Nantes, l’appareil moteur du futur Tourville, troisième des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque du programme Barracuda, a rejoint Cherbourg, où sont construits les nouveaux SNA français. Monté sur des berceaux suspendus, prêts à être intégrés dans la coque du bâtiment, l’appareil moteur comprend notamment les turbo-alternateurs, les moteurs électriques de propulsion et le réducteur. L’ensemble représente un colis de quelques 400 tonnes. Comme l’a constaté Mer et Marine, ce colis été chargé la semaine dernière depuis Indret, en bord de Loire, à bord d’une barge tractée par le remorqueur néerlandais Ginger. Le convoi a appareillé dans la soirée du vendredi 5 mars et est arrivé à Cherbourg mardi 9 mars.

Le colis à Indret, chargé sur la Greenbarge 3 avec le remorqueur Ginger (© MER ET MARINE)

Alors qu’Indret a livré la chaufferie nucléaire du Tourville depuis 2019, le fait que son appareil moteur ne rejoigne que maintenant Cherbourg peut paraitre tardif. Mais il ne s’agit pas d’un retard.…