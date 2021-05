Naval Group Lorient prête son bassin pour un chalutier de la Scapêche

C’est une première. Un chalutier de la Scapêche va effectuer, en juin, une escale technique dans le bassin 3 du site de Naval Group, à Lorient. Une opération exceptionnelle qui ne présage en rien d’une utilisation future d’une forme par la réparation navale civile.

Pourquoi cette escale technique est particulière ?

À partir du 1er juin, le Jean-Pierre Le Roch, un chalutier de 41,70 m de l’armement Scapêche, va effectuer une escale technique de deux à trois semaines dans le bassin 3 du site de Naval Group, à Lorient. « Il s’agit d’un évènement un peu particulier car ce n’est pas dans nos habitudes », indique François Demoulin, le directeur du site.

La forme numéro 3 accueille, en temps normal, les corvettes et les frégates en construction. Pas les bateaux civils. Il s’agit même d’une première. « On a été sollicité par la Scapêche et la Sem Keroman », explique François Demoulin. « On a accepté cette…