Naval Group Lorient : sur la plateforme d’intégration FDI

Sur le site Naval Group de Lorient, les blocs du futur Amiral Ronarc’h, première des nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI) françaises, commencent à prendre forme. Le bâtiment sera mis sur cale cet hiver en vue d’une livraison début 2024 à la Marine nationale. Indépendamment de la coque, le chantier breton travaille aussi sur le PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module). Cet ensemble réalisé d’un seul bloc regroupera la mâture avec l’essentiel des capteurs et moyens de communication, le Central Opération (CO) ainsi que les locaux techniques associés. La partie basse est en acier et les niveaux supérieurs en aluminium, dont ceux accueillant les quatre panneaux fixes du nouveau radar Sea Fire récemment livré par Thales, ainsi que les antennes du système IFF.

Vue des futures FDI (© NAVAL GROUP)

Le PSIM des futures FDI (© NAVAL GROUP)

La mâture testée à Saint-Mandrier et le système de combat à Ollioules

Ces capteurs font l’objet de tests et essais de qualification à partir d’une réplique de la mâture installée face à la Méditerranée sur la plateforme d’intégration du site DGA de Saint-Mandrier, près de Toulon. Compte tenu de la complexité à faire cohabiter dans un espace très réduit de tels systèmes, il est en effet impératif de les tester préalablement sur une installation physique représentative afin de valider leur fonctionnement et leurs performances, individuellement et ensemble, avec sous-jacent toutes les problématiques liées à compatibilité électromagnétique entre capteurs.

La plateforme d'intégration de la mâture à Saint-Mandrier (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Dans le même temps, Naval Group développe sur son site varois d’Ollioules le système de combat des FDI, qui gèrera de manière intégrée l’ensemb…