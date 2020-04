Naval Group : Max Hoarau nommé directeur HSE

Jean-Yves Battesti, Secrétaire général et directeur de la cellule de crise de Naval Group, a affirmé lors de cette nomination : « Je remercie Max Hoarau d’avoir accepté cette responsabilité en pleine période de crise. Nous avons toute confiance en lui et en ses équipes pour coordonner sur l’ensemble de nos sites toutes les mesures sanitaires nécessaires à la protection de chacun de nos collaborateurs et à la remontée en puissance progressive de nos activités. Il saura mobiliser sa connaissance profonde de l’ensemble des sites du groupe et son expérience de management opérationnel et fonctionnel. »

Max Hoarau a déclaré à cette occasion : « Dans le contexte de crise sanitaire et économique durable que nous vivons actuellement, j’ai conscience de la responsabilité qui incombe à la direction dont je prends la charge pour assurer la sécurité et la santé de tous les collaborateurs. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble de mes équipes et sur les managers de l’entreprise pour répondre à cet enjeu. La sécurité de chacun est notre priorité, et je suis fier de pouvoir contribuer à la protection des conditions de travail de nos collaborateurs pour permettre à Naval Group de continuer à satisfaire au mieux les besoins de ses clients. »

Mise en place d’un référentiel commun pour tous les sites du groupe en France et à l’international

L’objectif prioritaire de la direction Hygiène, Santé et Environnement durant cette crise est d’être le garant de l’application stricte des mesures sanitaires respectant les préconisations des autorités référentes en matière de santé, sur l’ensemble des sites Naval Group en France et à l’international, tout en préparant la reprise progressive et contrôlée de l’activité.

Pour cela, Max Hoarau a la responsabilité de créer un référentiel commun pour tous les sites du groupe, notamment en fédérant et en généralisant les initiatives existantes. Par exemple, la sensibilisation systématique aux mesures d’hygiène et de sécurité de tous les collaborateurs revenant travailler sur le site, initiée à Cherbourg, assortie de la délivrance d’un macaron attestant de façon visible que le collaborateur a validé sa sensibilisation est un exemple de bonne pratique, tout comme l’implication renforcée d’une infirmière à cette sensibilisation sur le site de Nantes-Indret.

Naval Group déploie ainsi des solutions étudiées en étroite collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, la médecine du travail et les agences régionales de santé, pour trouver des solutions qui permettent aux collaborateurs de travailler en toute sécurité.

Biographie de Max Hoarau

Max Hoarau a accompli la majeure partie de sa carrière au sein de Naval Group. Il a occupé des postes de management au sein des directions des sites de Cherbourg, Toulon et au siège parisien, où il a été promu directeur adjoint des Ressources humaines en 2012. Il a ensuite été directeur du site Naval Group d’Angoulême-Ruelle de 2014 à 2019. Le 6 avril 2020, il a pris la tête de la direction Hygiène, Santé et Environnement de Naval Group.

Communiqué de Naval Group, 21/04/20