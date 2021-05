Naval Group : un nouveau directeur pour le programme des sous-marins australiens

Lilian Braylé rejoindra Naval Group le 31 mai comme Directeur exécutif du programme Australian Future Submarine. Son expérience significative dans la direction de projets industriels internationaux, notamment dans le secteur de la défense en France et en Australie, contribuera à la réussite du programme Australian Future Submarine. Lilian Braylé sera membre du Comité exécutif de Naval Group.

Depuis cinq ans, Naval Group est pleinement engagé auprès du Gouvernement fédéral australien pour le développement d’une capacité sous-marine souveraine et la production en Australie de douze sous-marins océaniques de supériorité régionale de la classe Attack.

Lilian Braylé, fort de son expérience dans la gestion de programmes internationaux de grande ampleur et de sa connaissance de l’Australie, aura pour missions de piloter l’ensemble des équipes en France et en Australie et d’assurer la conduite du programme conformément aux engagements de coût, de délais et d’association de l’industrie australienne afin de réaliser…