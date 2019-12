Naval Group : un nouveau patron pour la direction des Services

Le Conseil d’administration de Naval Group du 13 décembre a nommé Vincent Martinot-Lagarde la direction des Services de Naval Group. Il remplace Nathalie Smirnov, qui après six années à ce poste a souhaité prendre un congé sabbatique pour se consacrer à des projets personnels.

Hervé Glandais, actuellement responsable navires armés du programme Barracuda, prendra la direction du programme à la suite de Vincent Martinot-Lagarde.

Vincent Martinot-Lagarde a déclaré à cette occasion : « Je suis heureux de prendre la tête de la direction des Services de Naval Group. L’expertise de ses équipes nous a toujours permis de garantir la disponibilité à la mer des navires de nos clients. Ensemble, nous continuerons à développer notre excellence technique au service de la supériorité technologique de l’ensemble de nos Marines partenaires. Nous atteindrons nos objectifs en déployant des processus innovants, au premier rang desquels la digitalisation, lors des phases de maintenance et de modernisation des navires dont nous avons la charge. Je me réjouis enfin avec les équipes Services de la perspective d’accueillir le Suffren à Brest puis à Toulon en 2020 ! Et bien sûr, je remercie chaleureusement les équipes talentueuses, exigeantes et passionnées avec qui j’ai eu la chance de travailler en tant que directeur du programme Barracuda !»

Hervé Glandais s’est également exprimé : « Je suis très fier et honoré de me voir confier la responsabilité de directeur du programme Barracuda, un programme extrêmement ambitieux tant au plan technique, calendaire et financier qu'au plan des enjeux stratégiques qu'il revêt pour Naval Group et nos clients étatiques. Je vais poursuivre le travail engagé avec des équipes capables de concevoir et de construire l’un des objets les plus complexes au monde ; c’est un défi extraordinaire et passionnant. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des équipes de Naval Group mais aussi sur celles de tous nos partenaires industriels et étatiques pour mener à bien la réalisation de cette série de six sous-marins destinés à permettre le renouvellement et l'amélioration des capacités opérationnelles notre Marine nationale.»

Nathalie Smirnov déclare : « Je suis fière du travail accompli chez Naval Group au service de la Marine nationale et de nos clients internationaux. Je remercie les équipes de talent avec lesquelles nous avons tant accompli et j'ai toute confiance en Vincent pour maintenir le cap ambitieux que nous nous sommes fixé. »

Biographies

Vincent Martinot-Lagarde est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Au sein du programme Barracuda, où il est arrivé en 2014, il a impulsé une nouvelle organisation des équipes (plus de 2 500 personnes sur de nombreux sites Naval Group en France), ce qui a permis de lancer le Suffren, le premier de la série des six Barracuda commandés par la Marine nationale, le 12 juillet 2019 en présence du Président de la République Emmanuel Macron. Précédemment, il a dirigé le programme FREMM au moment de la réception de l’Aquitaine puis le site Naval Group de Lorient.

Hervé Glandais est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Atomique à l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et d’une Maitrise de physique fondamentale de l’université Nantes. Il a rejoint Naval Group en 2017, au poste de responsable navires armés du programme Barracuda, basé à Cherbourg. Auparavant, il a notamment travaillé au CEA, où il a été entre 2010 et 2017 chef de projet en charge des chaufferies nucléaires embarquées et des infrastructures nucléaires d’accueil des SNA au sein du programme Barracuda.

Communiqué de Naval Group, 18/12/19