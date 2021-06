SÃ¨te : le convoyage du Rio Tagus Ã  Brest pour sa dÃ©construction retardÃ©

Abandonné dans le port de Sète depuis plus de dix ans, le Rio Tagus, cargo de 80 mètres de long pour 14 de large datant de 1979, devait rejoindre Brest à la fin de ce mois afin d'être déconstruit par Navaléo. La filiale du groupe Les Recycleurs Bretons a en effet remporté un appel d’offres lancé en début d’année par la Région Occitanie, propriétaire du port de Sète, pour éliminer la vieille coque. Le Rio Tagus devait être embarqué par le Yacht Express, navire semi-submersible dont l’affrètement avait été mutualisé avec un autre chantier de déconstruction français, en l’occurrence Gardet et Debezenac au Havre. Ce dernier avait en effet besoin d’un transporteur pour acheminer sur son site normand deux anciennes unités de la Marine nationale, les ex-Denti et ex-Minirem désarmés à Toulon. Le Yacht Express les a comme prévu chargés dans la rade varoise samedi 19 juin. Puis a appareillé dans la soir…