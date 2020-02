Navexpo : 5ème édition à Lorient début avril

Unique salon à flot dédié aux professionnels du secteur maritime organisé en France, Nexpo International se déroulera cette année du 1er au 3 avril au port de Lorient La Base. « Cette cinquième édition marque la pérennité de ce rendez-vous d’affaires bien ancré désormais dans les agendas des acteurs du maritime qui apprécient l'événement pour la pertinence des profils de ses participants, le caractère innovant et démonstratif de son salon à flot et la qualité de son organisation », explique Gildas Bernard, organisateur du salon dont Mer et Marine est partenaire depuis ses débuts en 2016.

Cette année encore, plus d’une centaine d’exposants sont attendus, le taux de remplissage étant « conforme à celui de l’an dernier à la même date ».

Parmi les bateaux qui seront exposés à flot et feront des démonstrations, plusieurs ont déjà confirmé leur présence, d'autres allant suivre dans les semaines qui viennent. Il y aura notamment deux unités du groupe LHD, le crew boat JLD Maëy et le nouveau remorqueur de l’armement ligérien, le JLD Ambre. Efinor Sea Cleaner sera quant à lui présent avec son tout nouveau bateau de dépollution à propulsion électrique, alors que le chantier néerlandais Tideman Boats, un autre habitué du salon, viendra avec l’un de ses navires à coque « indestructible », cette fois une unité de 10 mètres plus grande que celles exposées les années précédentes. Du côté des semi-rigides, deux embarcations de la nouvelle marque Galaxy seront là, de même que des Vanguard équipés de sièges de la société Seating Boat.

L’aspect international du chantier va par ailleurs se développer avec, pour la première fois, la présence du constructeur néerlandais Damen et du nouveau chantier turc Nova Shipyard, qui sera lui-aussi exposant.

Alors que le thème phare des conférences de cette nouvelle édition de Navexpo sera l’innovation navale dans la transition énergétique, plusieurs réunions techniques seront proposées aux visiteurs. L’Association Française du Bateau Electrique, qui exposera au salon avec plusieurs de ses entreprises adhérentes, en tiendra une sur les dernières innovations en matière de bateaux professionnels électriques. Idem pour la société française NG3 qui parlera de son système de branchement à quai déployé en Norvège, alors que SNEF organisera aussi une conférence sur ses solutions hybrides.

Par ailleurs, deux containers de 40’ de Siemens, produisant de l’électricité à partir de GNL pour l’alimentation des navires au port, seront exposés sur le quai du salon Navexpo. Siemens tiendra aussi une conférence technique à ce sujet.

- Plus d'informations sur le site du salon Navexpo International