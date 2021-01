Navexpo se déroulera en juin au Pôle Naval du port de Lorient-Keroman

Le salon Navexpo International de Lorient se déroulera du 2 au 4 juin prochains, annoncent les organisateurs, qui pour cette cinquième édition vont changer de lieu. Après s’être tenu au port de Lorient-La Base de 2016 à 2019, l'évènement se déroulera cette année au Pôle Naval de Keroman. « Ce nouvel emplacement, très novateur pour un salon d'affaires, plongera concrètement les participants au cœur de l'activité navale avec la présence sur site de divers navires en travaux et de plusieurs entreprises de la construction / réparation navale », explique l’organisation de Navexpo, qui avait été contrainte de reporter l’édition 2020 à cause de la crise sanitaire. « Cette prochaine édition répondra aux attentes des professionnels de la navale et du maritime qui attendent avec impatience de renouer réellement contact afin de dynamiser leurs différents projets ».

Les visiteurs pourront retrouver parmi les exposants des entreprises françaises et internationales spécialisées dans la construction et la réparation navale, les infrastructures portuaires et offshore ainsi que les opérations maritimes et sous-marines. Et l’exposition à flot de bateaux, l’un des grands intérêts de ce salon professionnel, sera toujours là : « le salon à flot qui fait la spécificité de Navexpo, rassemblera divers bateaux professionnels dans le bassin du port, facilement accessible à 200 mètres du salon par un cheminement sur le site du pôle naval, avec toujours les visites à bord, ainsi que des démonstrations et essais en mer ».

- Plus d'informations sur le site du salon Navexpo International