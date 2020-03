Navexpo se tiendra du 17 au 19 juin à Lorient

Le salon Navexpo International de Lorient, qui devait se dérouler du 1er au 3 avril, a été finalement repoussé du 17 au 19 juin. « Nous allons profiter de ces semaines supplémentaires pour optimiser l’organisation du salon, développer le volume des exposants et des visiteurs afin de réussir une belle 5ème édition. Tous les exposants ont été prévenus vendredi dernier et, pour le moment, les retours sont très bons, les professionnels nous assurent qu’ils seront là, tout le monde espérant un retour à la normale au mois de juin et la tenue d’évènements pour relancer l’activité », explique Gildas Bernard, organisateur de Navexpo.

Unique salon maritime professionnel français proposant une exposition à flot, Navexpo a accueilli l’an dernier 138 exposants et près de 4000 visiteurs.

