Navire digitalisé connecté à la GMAO : réunir équipes, équipements et processus opérationnels à distance

La réalité virtuelle permet de réaliser des visites de navires ou bâtiments industriels à 360° à distance, et donc aux équipes de collaborer à partir du même référentiel visuel sans barrière géographique. Grâce à la réplique documentée et interactive du navire, les visites techniques, formations des équipages, préparations de chantiers sont facilités : plus besoin d’attendre que le bateau soit à quai, ou de se plier aux consignes de sécurité drastiques. Chacun se connecte sur la même interface visuelle, et accède 24h/24 et 7 jours/7 à l’environnement hyperréaliste capturé sur le terrain.

Observons comment la visite virtuelle immersive de votre navire peut se connecter facilement aux données d’exploitation, afin de gagner en réactivité, en fiabilité et en traçabilité.

ASSISTEZ A LA DEMONSTRATION DE L’OUTIL LORS DU WEBINAR GRATUIT :

Visiter, connaître et analyser toutes les informations à distance, et d’un seul coup d’œil

En premier lieu, la plateforme numérique VIS-On©, développée par SBS Interactive, restitue le jumeau numérique des installations tel-que-construit à partir de :

Photos 360° prises à l’intérieur du bâtiment ;

prises à l’intérieur du bâtiment ; Scans lasers 360° pour prendre des mesures ;

pour prendre des mesures ; Vues panoramiques 2D comme l’extérieur d’un bâtiment ;

comme l’extérieur d’un bâtiment ; Vues aériennes du site prises à l’aide d’un drone ;

du site prises à l’aide d’un drone ; Plans et vues CAO qui pourront être documentés et servir de base à la navigation virtuelle.

La copie virtuelle peut être enrichie de manière autonome par l’utilisateur, avec tout type de contenus multimédias : photos, vidéos, documentation PDF, liens internet, boutons d’interaction avec des systèmes d’informations internes, etc.

Ainsi, il devient possible de se projeter à l’intérieur du bateau, appréhender un espace sans même se déplacer, inspecter les bâtiments, les matériels, tout en accédant simultanément à la documentation technique et aux modes opératoires. Mais vous pouvez maintenant aller plus loin, et connecter vos flux de données d’IoT et vos interfaces de GMAO ou GeD internes, directement dans la visite virtuelle.

Un jumeau numérique connecté aux interfaces d'IoT et de GMAO

Le logiciel de virtualisation VIS-On© est couplé au « What is What » développé par The WIW : la plateforme collaborative d’interaction et d’aide au pilotage. Ainsi, le What is What agrège les différentes données numériques (communication entre machines, photos, saisies opérateurs, modèles numériques, échanges entre collaborateurs… quelques qu’en soient les formes, les formats, les sources et les finalités) et les met au service de votre performance industrielle, en disposant d’une vision dynamique des activités. Et parce qu’ « un bon dessin vaut mieux qu’un long discours », la plateforme de visite virtuelle VIS-On permet aux équipes de faire en permanence le lien visuel entre installations, données et documentation.

Une solution 4.0 qui facilite la maintenance et la préparation des chantiers : vous pouvez réaliser en direct des demandes de travaux ou prendre des mesures à distance d’un simple clic sur les photos panoramiques. VIS-On intègre le format universel .E57 afin de s’adapter à tous les scanners du commerce.

Les bénéfices sont tangibles pour toutes vos équipes :

Gain de temps ;

Maîtrise temps réel ;

Vision commune et compréhension partagée ;

Fiabilisation des référentiels ;

Simplification du reporting ;

Alertes, anticipation.



Décloisonner, partager les données et exploiter facilement : un véritable atout pour le secteur naval

Simple et ergonomique, déployée en plateforme SaaS ou sur vos réseaux internes, totalement sécurisée et protégée, cette solution est exploitée depuis plus de 10 ans chez des partenaires historiques comme Naval Group, Orano (nucléaire) ou l’Ecole Nationale Supérieure Maritime.

Avec VIS-On, organisez, consultez et partagez toutes vos informations et données dynamiques d’exploitation dans le jumeau numérique de votre navire :

Documentation générale sous tous formats ;

Plans 2D, 3D,

Photos, vidéos, tutoriels de formation ;

Informations temps réel issues des IoT et des automates ;

Connexion ERP, GTC, MES ;

Actions opérateurs, comptes rendus d’intervention ;

Interactions avec l’extérieur, tickets d’intervention ;

Géolocalisation…

Le lien entre le visuel issu du jumeau numérique, et les données dynamiques du What is What

Cliquez sur la vidéo de démonstration du logiciel VIS-On© :

Pour toute information ou démonstration, contactez Simon DUBOIS, Directeur Opérationnel chez SBS Interactive : simon.dubois@sbs-interactive.fr

Ou rendez-vous sur le site internet : www.sbs-interactive.fr

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR SBS INTERACTIVE