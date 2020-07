Naviris décroche un contrat d’étude pour la refonte à mi-vie des frégates Horizon

Naviris, la société commune de Fincantieri et Naval Group, a signé un contrat d’études dans le cadre du futur programme de refonte à mi-vie des quatre frégates de défense aérienne franco-italiennes du type Horizon. Ce contrat, le second remporté par la nouvelle société après celui portant sur l’European Patrol Corvette, a été notifié via l’OCCAR et porte sur les études de faisabilité du projet. En dehors de Fincantieri et Naval Group, il impliquera de grands équipementiers (Leonardo, Thales, Eurosam, MBDA et Sigen).

Pour mémoire, quatre frégates du type Horizon ont été réalisées dans le cadre d’un programme en coopération entre la France et l’Italie (ainsi que le Royaume-Uni pour le système d’armes principal, le PAAMS) : deux pour l’Italie (Andrea Doria et Caio Duilio) et deux pour la France (Forbin et Chevalier Paul). Ces bâtiments de 153 mètres et 7300 tonnes en charge ont été mis en service entre 2008 et 2011.

Afin d’adapter ces frégates à l’évolution des menaces, notamment les missiles balistiques et supersoniques, elles doivent bénéficier d’une importante rénovation à mi-vie (RMV). L’objectif est aujourd’hui de faire coïncider les calendriers des deux pays pour mener à bien cette refonte, sachant que les Italiens prévoyaient de lancer le chantier en 2023 et les Français en 2027. Et d’autre part, se mettre d’accord sur le contenu de cette RMV, en particulier dans le domaine de l’électronique, avec en particulier un point difficile concernant le choix des radars entre les solutions proposées par Leonardo et Thales.

