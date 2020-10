Nexeya lance un système C2 dédié à la lutte contre les menaces asymétriques

Filiale du groupe Hensoldt, la société française Nexeya développe des systèmes de management de missions de type C2 pour des applications navales (Lyncéa) et aériennes (Argosia). Pour les marines, il s’agit d’offrir à de petits bâtiments ou navires faiblement armés un système performant permettant de gérer de manière intégrée les senseurs et l’armement, ainsi que des liaisons de données tactiques. Depuis 2009, 14 bâtiments de la marine française ont été équipés du Lyncéa, pour lesquels l’intégration de la L22 a été récemment validée et sera déployée à partir de 2021. Nexeya, dont le système Lyncéa a aussi été retenu pour les six futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM) a, en outre, équipé un certain nombre de de marines étrangères.

Système Lyncéa avec ses consoles (© NEXEYA)

Des menaces que les systèmes traditionnels ont du mal à gérer

L’entreprise ambitionne désormais de devenir un acteur de référence des systèmes de défense rapprochée des navires militaires. Les marines modernes restent en effet particulièrement vulnérables aux attaques en bordure littorale, dans les détroits et en escale. Notamment face à la prolifération de menaces telles les engins explosifs improvisés (EEI) usant de plateformes dronisées (air ou surface), mais aussi des nageurs de combat ou encore des attaques venant d’assaillants dissimulés sur une côte proche. « En se fondant habilement dans un environnement dense ou complexe, ces menaces à bas coût, rapides, agiles et discrètes rendent leur détection, leur identification et leur poursuite très difficiles par les systèmes traditionnels qui ne sont pas adaptés à ce domaine de lutte particulier. Ce qui augmente de facto le taux de fausses alarmes et le risque de dommages collatéraux », souligne-t-on chez Nexeya.

(© NEXEYA)

Le nouveau Lycea Defend

C’est pourquoi la société a développé le Lyncéa Defend, conçu comme système spécifique dédié à la lutte contre les menaces asymétriques sur un bâtiment de premier rang (en complément du système de combat) ou comme un C2 principal sur une petite unité. Assurant les fonctions de surveillance, de détection, d’identification, de classification et de réponse, le système offre une bulle de défense sur 360° dans la zone d’approche du navire. Il s’appuie sur une série de capteurs et de contre-mesures (armement, effecteurs non létaux) spécifiquement dédiés aux menaces asymétriques, sachant qu’en intégrant un extracteur de pistes conçu par Nexeya, tout type de radar de navigation peut être optimisé pour la détection de cibles à faibles signatures. Par exemple, « face à une embarcation potentiellement piégée, un laser éblouissant, comme premier niveau de réponse non-létale, est asservi automatiquement à la piste suspecte. Pour la lutte anti-drone, le système met en œuvre un radar aérien, un scanner de radiofréquence et un brouilleur. Pour traiter la couche sous-marine, un sonar de détection de plongeurs est complété par un haut-parleur sous-marin. Toutefois, nonobstant les équipements les équipements proposés, Lyncéa Defend peut être couplé à tous types de capteurs et d’effecteurs selon les besoins de performances du client ».

Vidéo d'animation illustrant le fonctionnement du Lyncéa Defense (© NEXEYA)

Une table tactile pour faciliter la visualisation et la prise de décision

Pour permettre à l’équipage de visualiser la situation tactique complète et réagir dans le laps de temps très court imposé par les attaques asymétriques, Nexeya a en outre développé la table tactile multi-utilisateurs MT3. Celle-ci centralise toutes les informations et fonctionnalités de Lyncéa Defend, ce qui permet d’accélérer la levée de doute et les prises de décisions en urgence. « Le système s’appuie sur des aides à la décision intelligentes, avec un algorithme d’analyse comportementale temps-réel qui reporte automatiquement sur la table tactile les pistes potentiellement menaçantes. Une simple pression manuelle sur une piste suspecte déclenche la poursuite vidéo de l’objet par une optronique d’identification. Le système classifie les menaces selon des facteurs discriminants (cap, distance, délai avant contact, vitesse, typologie…) et propose des contremesures pour une réponse graduée tout en déclenchant les alertes correspondantes au niveau de risque ».

Micro-drones d’inspection

Enfin, pour enrichir la situation tactique, Nexeya propose une capacité d’inspection par micro-drone aérien pouvant être intégrée au Lyncéa Defend. Cette nouvelle offre est composée d’un système de planification de mission entièrement automatisé, d’un ou plusieurs micro-drones aériens amphibies, d’une liaison de données sécurisée et des périphériques antennaires. « Opérable par temps de pluie et par une seule personne, ce capteur déporté embarque une charge utile optronique jour/nuit haute performance permettant de réaliser des missions d’observation, d’inspection ou d’évaluation de dommages d’une trentaine de minutes ».

