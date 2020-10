Nexeya va fournir le système de combat des patrouilleurs d’outre-mer

Alors que la construction du premier des six futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM) débute, Mer et Marine a appris que Nexeya fournira le système de combat de ces bâtiments. Un beau succès pour la société française et son système Lyncea, qui est ainsi retenu pour la première fois pour des unités neuves de la Marine nationale. Un choix qui fait suite à l'intégration de ce système, depuis 2009, sur les six frégates de surveillance du type Floréal et six patrouilleurs de haute mer du type A69. Cela, dans le cadre d’opérations de rénovation de ces bâtiments.

Le Lyncea assurera les fonctions de commande et de contrôle (C2) des senseurs et de l’armement des POM, qui seront équipés d’un canon télé-opéré de 20mm Narwhal, de plusieurs radars et d’un système électro-optique. Le système de combat intègrera par ailleurs des liaisons de données augmentant la capacité opérationnelle des embarcations rapides (deux semi-rigides) ou de commandos en intervention. Elles s’ajouteront aux liaisons de données tactiques, y compris la L22 pour laquelle le Lyncea a été récemment validé, qui permettront aux bâtiments d’évoluer au sein d’un dispositif international. Le Lyncea des POM intègrera également l’exploitation des informations recueillies par le drone aérien embarqué sur ces patrouilleurs, qui seront livrés par le chantier boulonnais Socarenam entre 2022 et 2025.

Les Lyncea destinés à ces six bâtiments seront produits par les sites de Toulon et d’Angoulême de Nexeya, représentant selon la société 13.000 heures de travail pour ses ingénieurs et techniciens.

