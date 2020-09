Nigeria : deux marins russes enlevés sur un navire frigorifique

Deux marins russes ont été enlevés à bord du Water Phoenix, un navire frigorifique de la compagnie danoise Seatrade de 134 mètres de long construit en 1992. Il a été approché et abordé par ses assaillants au petit matin à environ 34 milles au sud de Lagos. Il faisait alors route vers le port nigérian à la vitesse de 14 nœuds avec 18 membres d’équipage : 7 Russes et 11 Philippins. Il a tenté des manœuvres d’évitement sans succès avant de s’arrêter et de commencer à dériver montre son AIS.

Il semble que parmi les deux marins enlevés se trouve le capitaine. Les autres membres d’équipage auraient trouvé refuge en citadelle, tandis que le Nigeria envoyait le patrouilleur NSS Ekulu (P188) en renfort. Un patrouilleur livré par Ocea en 2018.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.