Nigeria : Les 15 marins du Mozart ont été libérés

Les 15 marins du porte-conteneurs turc Mozart, kidnappés le 23 janvier au nord de Sao Tome, ont été libérés. Ils sont actuellement examinés par des médecins au Nigeria et devraient rentrer rapidement en Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué que les négociations ont été menées par une équipe britannique depuis Hambourg.

Cet acte de piraterie avait inquièté les spécialistes par sa gravité et aussi par sa situation géographique, particulièrement éloignée des côtes. Un marin azeri avait été tué dans l'assaut du porte-conteneurs.

Le navires de 220 mètres de long, appartenant à l'armement Boden Denizcilik, était en route entre Lagos et Le Cap. Dès que les pirates sont montés à bord, l'équipage s'est réfugié dans la citadelle. Mais les assaillants ont réussi à pénétrer dans celle-ci avec violence, blessant mortellement un marin. 15 autres, tous turcs, étant kidnappés. Trois membres d'équipage ont été laissés à bord.

Le golfe de Guinée reste la zone la plus dangereuse du monde pour le transport maritime, comptant pour près d’un tiers des événements (114 recensés, chiffre semblable à 2019). En tout, 142 marins y ont été enlevés en 2020 (146 en 2019) et ils ont été retenus en moyenne pendant un mois (voir notre article sur le bilan dressé par le Mica Center). Les armateurs sont désormais de plus en plus nombreux à demander une protection militaire accrue dans la zone.

