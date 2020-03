Norvège : Hurtigruten ne maintient que deux navires dédiés au fret sur l’Express côtier

En charge notamment de la délégation de service public pour la desserte quotidienne de 34 ports du royaume, la compagnie norvégienne Hurtigruten ne va maintenir que deux de ses onze navires en activité sur ce service. Les ports du sud de la Norvège étant fermés et les besoins en transport côtier de marchandises par voie maritime étant moindres, ces bateaux ne desserviront que la partie nord du pays, entre Bodø and Kirkenes. Et ils seront uniquement dédiés au fret essentiel aux communautés locales. Alors que la Norvège a pris des mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus, les passagers ne sont plus admis à bord, y compris les habitants dont les localités sont desservies par l’Express côtier norvégien.

Hurtigruten a d’ailleurs annoncé officiellement hier l’interruption temporaire de ses opérations de croisière. Cela concerne l’Express côtier, pour le moment jusqu’au 19 avril, mais aussi ses navires d’expédition, qui vont être mis à l’arrêt jusqu’au 28 avril au moins. Dès la semaine dernière, alors que l’industrie de la croisière s’arrêtait progressivement et que la Norvège décidait de mettre en quarantaine tous les étrangers arrivant sur son sol, la compagnie avait déjà entrepris le rapatriement de ses clients internationaux. « Au cours de la semaine dernière, Hurtigruten a aidé des milliers de passagers à retourner dans leur pays d'origine. Des équipes dédiées travaillent 24 heures sur 24 pour aider le nombre limité de passagers encore à bord des navires Hurtigruten à rentrer chez eux », explique l’armateur.