Norvège : production modulaire pour un ferry électrique rapide

En Norvège, le projet TrAM ((Transport – Advanced and Modular) travaille sur un ferry entièrement électrique rapide. L’objectif de ce projet doté d’un budget de 16 millions d’euros et financé par le programme européen Horizon 2020 est de développer un système de transport public sur l’eau rapide et émettant zéro émission d’ici 2024.

Mais le projet vise également à mener une réflexion sur les méthodes…