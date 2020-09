Nouveau roman de Jeff Bothorel, sauveteur en mer et écrivain

La SNSM, parmi les 8500 sauveteurs en mer bénévoles qui la composent, compte aussi des hommes de l'art, qu'ils soient écrivains, photographes, musiciens etc. Jeff Bothorel, sauveteur en mer à la station SNSM de Bandol depuis 17 ans est l'un d'entre eux. Egalement second maitre à bord du remorqueur de haute mer Abeille Flandre, c'est tout naturellement que cet amoureux de la mer et des grands espaces, met à profit ses talents d'écriture pour le plus grand plaisir de ses lecteurs et la fierté de sa station. Son premier roman, l'Orphelin qui traversait le temps, est sorti en juillet 2019, et il publie aujourd'hui, son second ouvrage Stanislas Toussaint et le trésor des Templiers.

Résumé du roman:

La vie de Stanislas Toussaint bascule, quand il fait un malaise et se retrouve en 1937 dans la peau d'un Juif allemand, cambrioleur.

Épaulé par la ravissante Abygael, sa psy devenue sa compagne, il va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Il en est persuadé, ce Juif en cavale, c'était lui, dans une autre époque. Elle pense à de la mythomanie et de la perversion narcissique, mais Stanislas lui prouve qu'il a déjà vécu plusieurs vies. Amoureuse et convaincue, elle n'hésite pas à tout quitter pour le suivre.

Quelques mois plus tard, aidé par une bande d'amis aventuriers, Stanislas s'envole vers Zanzibar. Il va essayer de mettre la main sur, un trésor inestimable qu'il a lui-même immergé en 1715, quand il était dans la peau d'un esclave appelé Onika. (Voir, l'orphelin qui traversait le temps, du même auteur)

La deuxième raison de ce voyage, c'est qu'il essaye d'échapper à la poursuite incessante d'une bande de mercenaires à la solde, d'un cardinal du Vatican. Le prélat, doté des mêmes aptitudes que lui, est à la tête d'une entreprise de chercheurs et de scientifiques. Ils ont mis au point des techniques pour sonder la mémoire des renaissants et neutraliser leurs dons. L'homme d'Église veut s'emparer des richesses de ses victimes, et les éliminer de la surface de la terre, pour être le seul à jouir de ce pouvoir.

Lors de ses introspections dans son passé, Stanislas Toussaint va se retrouver dans la peau d'un moine Shaolin, protégeant son lieu de culte, contre une horde de brigands sanguinaires.

Avril 1291, cette fois-ci, Stanislas prend possession du corps de Maric du Thoronet, sur le champ de bataille, devant la forteresse de Saint-Jean-d'Acre en Israël. Le jeune soldat s'apprête à livrer une bataille aux féroce Mamelouks.

En prenant les commandes du corps et de l'esprit de son hôte, Stanislas va pousser celui-ci à s'emparer du trésor pharaonique des Templiers. Il va tout mettre en œuvre pour le cacher, afin de le récupérer de nos jours. Il va faire la connaissance de Jacques de Molay grand maître de l'ordre du Temple. Notre héros va vivre des aventures palpitantes et périlleuses qui vont le conduire de Toulon aux Terres saintes.

Grâce à la mémoire additionnelle, Stanislas va acquérir toutes les aptitudes de ses doubles, et il en aura bien besoin, pour affronter le cardinal.