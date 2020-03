Nouveau tir d’Aster 30 pour une FREMM italienne

L’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) a annoncé que la frégate multi-missions italienne Federico Martinengo, mise en service en 2018, avait procédé avec succès, le 4 mars, au tir d’un missile surface-air Aster 30. Ce tir de qualification a été réalisé contre une cible Mirach 40 au large du centre militaire interarmées (PISQ) de Salto di Quirra, au sud-est de la Sardaigne. Il s’agit du premier tir du genre pour ce bâtiment et du quatrième réalisé par une FREMM de la Marina militare depuis le Carlo Bergamini, le 22 novembre 2016.

Tir d'Aster 30 réalisé le 4 mars par le Federico Martinengo (© OCCAR)

Pour mémoire, la flotte italienne avait dès l’origine prévu une combinaison d’Aster 15 et d’Aster 30 pour ses FREMM, choisissant à cet effet de doter toutes ses frégates de deux lanceurs Sylver A50 permettant la mise en œuvre de 16 missiles. Alors que le premier des 10 bâtiments italiens de la série, le Carlo Bargamini, a été mis en service en 2013, les premières FREMM italiennes ont dans un premier temps embarqué uniquement des Aster 15. Puis le programme d’autodéfense étendue de ces bateaux, appelé SAAM ESD, a été développé et qualifié depuis 2017 avec une intégration au système de combat des bâtiments, la détection et la poursuite des cibles étant assurée par le radar EMPAR.

Côté français, on a initialement estimé que l’Aster 30 était réservé aux bâtiments de défense aérienne, en l’occurrence les frégates Forbin et Chevalier Paul, développées dans le cadre du programme franco-italien Horizon (la Marina militare compte aussi deux unités de ce type, les Andrea Doria et Caio Duilio). Les FREMM françaises ont donc été dotée de lanceurs Sylver A43, uniquement capables d’accueillir des Aster 15. L’émergence de nouvelles menaces, missiles antinavires supersoniques, armes balistiques ou attaques saturantes, ont néanmoins donné raison aux Italiens et la marine française a commencé à modifier ses FREMM à partir de la cinquième unité. La Bretagne, mise en service en 2019, est la première de la série à être dotée de deux lanceurs Sylver A50, mais c’est la FREMM suivante, la Normandie, qui dispose du système complet avec intégration au système de combat. Livré en juillet dernier par Naval Group, le bâtiment, qui réalise actuellement son déploiement de longue durée, préalable à son admission au service actif, doit réaliser un tir d’Aster 30 pour valider cette évolution sur les frégates françaises. Après la Normandie, la Bretagne aura les mêmes capacités après le traitement de la partie logicielle et il est fort possible que les quatre premières FREMM soient mises à niveau dans les années qui viennent. Les deux dernières unités de la série, les Alsace et Lorraine, livrables en 2021 et 2022, pourront comme la Normandie mettre nativement en œuvre le tandem Aster 15/30, ces deux frégates ayant été optimisées pour la défense aérienne. Elles seront dotées de quatre Sylver A50 (32 missiles Aster), deux lanceurs de ce type remplaçant les Sylver A70 pour missiles de croisière MdCN dont disposent les six premières FREMM de la Marine nationale.

Pour mémoire, l’Aster 15 offre une allonge d’environ 30 km, alors que l’Aster 30 porte à une centaine de kilomètres. Ces missiles ont été développés par MBDA.