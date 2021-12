Nouveauté 2022 : visite guidée du Costa Toscana, deuxième navire GNL de Costa

Costa Croisières confirme son engagement en faveur de l'innovation responsable, avec le Costa Toscana, troisième navire du Groupe Costa propulsé au gaz naturel liquéfié, la technologie la plus avancée actuellement disponible dans l'industrie maritime pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La première croisière du nouveau navire amiral de Costa aura lieu au départ de Savone le 5 mars 2022, avec un itinéraire d’une semaine en Méditerranée occidentale et il fera son escale inaugurale à Marseille le 6 mars. Quelles en sont ses caractéristiques ?

Le Costa Toscana a été conçu pour être une véritable « smart city » itinérante, où des solutions durables et des projets d'économie circulaire sont mis en place pour réduire l'impact environnemental. Grâce à l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL), la technologie de réduction des émissions la plus avancée actuellement disponible dans le secteur maritime, il sera possible d'éliminer presque totalement les émissions d'oxydes de soufre (zéro émission) et de particules (réduction de 95 à 100 %) dans l'atmosphère, tout en réduisant considérablement les émissions d'oxydes d'azote (réduction directe de 85 %) et de CO2 (jusqu'à 20 %). L’ensemble de l'approvisionnement quotidien du navire sera assuré par la transformation de l'eau de mer au moyen de dessalinisateurs. La consommation d'énergie sera minimisée grâce à un système intelligent d'efficacité énergétique. En outre, une collecte sélective à 100 % des déchets et le recyclage de matériaux tels que le plastique, le papier, le verre et l'aluminium seront effectués à bord, ce qui s'inscrira dans une approche intégrée visant à mettre en œuvre des projets d'économie circulaire.

Le lobby du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Un restaurant du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (espace VIP) du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Un projet créatif qui promeut le « Made in Italy » et rend un bel hommage à la Toscane - Il est le résultat d'un projet créatif, dirigé par Adam D. Tihany, pour valoriser et faire vivre en un seul lieu le meilleur de cette merveilleuse région italienne, qui donne son nom au navire, à ses ponts et aux principaux espaces publics. De Montalcino à Pietrasanta, en passant par Viareggio, Montecatini, Lucca, Pienza, Bolgheri, Montepulciano, le Costa Toscana est un véritable tour de la Toscane, avec de nombreux espaces consacrés au plaisir, au goût et à la convivialité. Pour le réaliser, Tihany a profité de la collaboration de plusieurs cabinets internationaux d'architectes prestigieux - Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International, Partner Ship Design et Rockwell Group - qui ont été chargés de concevoir les différentes parties du navire. En outre, pour créer une expérience de design authentiquement « Made in Italy », le mobilier, l'éclairage, les tissus et les accessoires du Costa Toscana ont été choisis en collaboration avec de prestigieuses entreprises italiennes.

Le Costa Toscana propose une belle offre gastronomique, avec 21 restaurants et espaces dédiés à la gastronomie. Sur ce nouveau navire également, les invités pourront déguster des plats créés par Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León. Ce trio exceptionnel de chefs a exploré d'authentiques recettes locales de chaque ville visitée par les navires de Costa, qui seront proposées à travers les plats de destination et les menus du restaurant Archipelago.

Un restaurant du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Un restaurant du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Un restaurant du Costa Toscana (© COSTA CROISIERES)

Les « Destination Dishes » sont des plats uniques qui interprètent la tradition et les saveurs du lieu qui sera visité le lendemain. Ils seront disponibles dans les principaux restaurants de Costa Toscana, inclus dans le prix de la croisière. Le restaurant De son côté, l’Archipelago permettra de vivre une expérience culinaire vraiment unique, avec trois menus au choix, un pour chaque chef étoilé. Les menus sont composés de 5 plats raffinés, conçus pour explorer à travers la nourriture la partie de la mer que les invités naviguent. Les menus des chefs, tout comme les plats de destination, ont été conçus avec la plus grande attention pour les ingrédients - provenant pour la plupart de producteurs locaux - et leur mode de préparation, afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Mais pas seulement. L'ameublement en « bois flotté » du restaurant a été récupéré grâce aux « Gardiens de la Côte », le programme d'éducation environnementale pour la protection du littoral italien géré par la Fondation Costa Crociere. Pour chaque dîner consommé à l'Archipel, Costa reversera une partie des recettes à la Fondation Costa Crociere pour soutenir des projets environnementaux et sociaux.

En outre, à bord du Costa Toscana, un restaurant entier, le « Squok Restaurant », est dédié aux familles avec enfants, conçu et réalisé en fonction de leurs besoins. Dans le Food LAB, les invités pourront s'essayer à la cuisine sous la direction des chefs Costa. La Pizzeria Pummid'Oro, le Sushino et le Teppanyaki valent également le détour. Pour prendre un verre en toute détente, les clients auront l'embarras du choix avec 19 bars, dont des bars à thème en collaboration avec de grands partenaires italiens et internationaux, comme le Caffè Vergnano 1882, le Campari Bar, deux Aperol Spritz Bars, le Ferrari Spazio Bollicine, et les nouveaux Kartell Cafè et Heineken Star Club & Bistro.

L'un des salons sur les ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Tout comme pour le Costa Smeralda, le « cœur » du Costa Toscana sera le Colosseo, un espace au centre du navire réparti sur trois ponts, dédié aux shows, aux spectacles. Les écrans géants, positionnés sur les murs et sur le dôme, offrent la possibilité de créer une histoire différente dans chaque port d'escale et à tout moment de la journée, de l'aube au crépuscule. Autour de la place se trouvent certains des principaux bars-salons thématiques.

Parmi les autres espaces emblématiques, la Piazza del Campo, qui est un grand escalier tourné vers l'arrière, sur trois ponts : le lieu idéal pour le divertissement des invités, jeunes et moins jeunes, avec un balcon en plein air sur le dernier pont dont le sol en cristal donnera aux invités la sensation de voler au-dessus de la mer. La Piazza dei Miracoli, à l'avant du navire, est le point de rencontre de trois expériences différentes à bord : shopping, dégustation et divertissement. Un autre point évocateur et panoramique sera la Passeggiata Volare, qui atteint le point le plus élevé du navire à 65 mètres de hauteur. La nouvelle Poltrona Frau Arena est un espace multifonctionnel, qui peut devenir un théâtre pour des spectacles en journée et en soirée, ou une discothèque pendant la nuit. Pour le plaisir des enfants, il y a le Splash AcquaPark, avec son toboggan situé sur le pont le plus haut, une nouvelle zone dédiée aux jeux vidéo, et le Squok Club.

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Un autre espace étonnant à bord du Costa Toscana est l'espace bien-être Solemio, comprenant un salon de beauté, un sauna, un hammam, une piscine de thalassothérapie, 16 salles de soins et les salles de neige, de sel et de relaxation. Pour se détendre et profiter du soleil, il y aura également quatre piscines, dont une d'eau salée. Ceux qui aiment garder la forme même en vacances pourront utiliser une salle de sport et un terrain multisports avec vue sur la mer. La salle de sport est équipée des derniers appareils Technogym, pour une expérience vraiment unique et engageante.

Le Spa (© COSTA CROISIERES)

L’hébergement sera confortable et élégant, avec des chambres qui reflètent parfaitement le style et le goût italien. Les espaces ont en effet été conçus par le studio milanais Dordoni Architetti et retracent les couleurs et les géométries des lieux de référence de chaque pont, donnant à l'espace intérieur luminosité et chaleur. La nouvelle catégorie de chambres avec « terrasse sur la mer » offre une annexe splendide où les clients peuvent prendre leur petit-déjeuner, boire un apéritif ou simplement profiter du clapotis des vagues. Il y a un total de 2 663 chambres à bord du Costa Toscana, dont 28 suites, 106 chambres avec terrasse, 1 534 chambres avec balcon, 168 chambres extérieures et 827 chambres intérieures.

Cabine avec jardin d'hiver (© COSTA CROISIERES)

La première croisière du Costa Toscana partira de Savone le 5 mars 2022, et fera sa toute première escale à Marseille le 6 mars 2022. L'itinéraire comprend une semaine en Méditerranée occidentale avec des escales à Barcelone, Valence, Palerme et Civitavecchia/Rome (de nouvelles escales seront calées pour l’été, permettant de faire escale aussi à Naples & Ibiza. A partir de la mi-octobre 2022, Palma de Majorque remplacera Ibiza.

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR COSTA CROISIERES