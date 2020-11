Nouveaux équipements MARINELEC Technologies pour être mieux vu et entendu

(English version below ) Parmi les produits historiques de MARINELEC Technologie qui est la référence française en la matière, les équipements de signalisation lumineuse et sonore sont vitaux pour la sécurité des navires. Le fabriquant française démarque sur ce marché international très concurrentiel grâce à des systèmes spécifiques et innovants. La pandémie n’a pas stoppé la matière grise de MARINELEC Technologies qui annonce l’entrée en gamme de trois nouveaux produits.

Pour informer d’un dysfonctionnement ou communiquer une information, se signaler pour éviter une collision ou tout autre danger… MARINELEC Technologies propose toute une gamme d’équipements de signalisation lumineuse et sonore. Ces dispositifs réglementaires, régis par l’Organisation Maritime Internationale, répondent à des normes bien définies. Les pictogrammes des colonnes d’information, les avertisseurs sonores de type corne de brumes, les feux de navigation sont imposés et varient selon le type de navire. Par exemple, les feux de Panama ou de Suez sont réservés à certains navires. Ainsi Les équipements réglementaires dépendent du type d’exploitation et de la classification du navire (pêche de moins de 24 mètres, navire de marchandises, etc.).



De la centralisation au courant porteur en ligne

MARINELEC Technologie n’a de cesse d’innover et de faire évoluer ses produits :Les alarmes visuelles et sonores du navire sont centralisées dans un même équipement. Le fabriquant propose l’affichage sur écran tactile plutôt que des synoptiques sur platines. En adaptant des technologies telles que le courant porteur en ligne, ses colonnes lumineuses d’information sont aussi installées à bord des paquebots.

Cette année MARINELEC Technologie a fait évoluer sa gamme avec deux nouveaux produits phares.

NORMA_AFF, pour commander et surveiller les feux de navigation, devient configurable et personnalisable. AVAS pour commander les colonnes lumineuses d’information, les cornes de brume et l’alarme générale.

Par ailleurs, une nouvelle colonne lumineuse est en développement pour être commercialisée en 2021.

(@Marinelec Technologies)

NORMA_AFF

Avec NORMA_AFF (pour Afficheur), MARINELEC Technologies propose déjà des tableaux de feux de navigation avec écran tactile, une alternative au synoptique traditionnel. Le nouveau système d’alarme et de commande de feux de navigation NORMA_AFF dispose désormais d’un logiciel intégré permettant à l’utilisateur de configurer son interface selon ses besoins, comme la silhouette du navire, les boutons de commandes ou les voyants d’état. Une nouvelle fonctionnalité qui ne nécessite aucun outil, rendue facile par l’intégration d’une bibliothèque de silhouettes de navires prédéfinies. Standardisé et personnalisable, le système NORMA_AFF, qui se décline en 3 tailles d’écran tactile de 10’’, 15’’et 21’’, apporte souplesse et réactivité à l’installateur, et optimise le confort de l’utilisateur en s’adaptant à la taille du navire. Les premiers exemplaires sont sur le point d’être installés à bord d’un ferry de 74 mètres en construction en Turquie.

(@Marinelec Technologies)

AVAS et AVASXM

Avec AVAS « Séquenceur d’alarmes sonores et lumineuses», MARINELEC Technologies propose un système centralisé des alarmes visuelles et sonores du navire dans un même équipement. AVAS va bientôt équiper des remorqueurs au Pérou et en Nouvelle Calédonie. Ce système, homologué par Bureau Veritas, est un trois en un qui regroupe le système d’alarme générale, le séquenceur de signaux phoniques vers la corne de brume ou « sifflet . De conception compacte et modulaire, AVAS est adapté à tous types de navires. Dans la continuité du système, le nouvel AVASXM possède les mêmes fonctionnalités et intègre également la commande des colonnes lumineuses d’information.

Nouvelle colonne lumineuse d’information

Toujours à l’écoute de ses clients, MARINELEC Technologies fait aussi évoluer sa colonne lumineuse d’information qui va changer d’apparence. La nouvelle colonne sera conçue avec des propriétés techniques et mécaniques la rendant encore plus performante tout en répondant mieux aux contraintes d’installation à bord des grands navires. Elle devrait être commercialisée au cours du premier semestre 2021.

Pour en savoir plus : marinelec.com - contact : marinelec@marinelec.com

Among the historic products produced by MARINELEC Technologies, the French reference in this sector, sound and light signaling equipment is vital for shipping safety. The French manufacturer has made a name for itself in this highly competitive market, thanks to its specific and innovative systems. The pandemic has had no effect on MARINELEC Technologies’ little grey cells, as they have announced the launch of three new products in their range.

Whether it is to indicate a malfunction, communicate information or the risk of a collision or other danger…MARINELEC Technologies offers a whole range of light and sound signaling devices. This regulatory equipment, governed by the International Maritime Organization, conforms to strict norms. The pictograms on the signal light columns, the foghorn-like sound signals, and navigation lights are compulsory and vary according to the type of vessel. For example, Panama or Suez signaling lights are reserved for certain vessels. Thus, the type of regulatory equipment varies according to the use and classification of the vessel (fishing boat under 24 meters, cargo ship, etc).

From centralization to powerline communication

MARINELEC Technologies never stops innovating and enhancing its products: the visual and sound alarms of the ship are centralized in a single piece of equipment. The manufacturer offers a tactile screen display, rather than synoptic visuals on panels. By adapting technologies such as powerline communication, its information light columns are also installed on liners.



This year, MARINELEC Technologies has added two new flagship products to its range.

NORMA_AFF, for the control and monitoring of navigation lights, can now be configured and customized. AVAS for the control of signal light columns, foghorns and the general alarm.

Moreover, a new signal light column is in the pipeline for launch in 2021.

(@Marinelec Technologies)

NORMA_AFF

With NORMA_AFF MARINELEC Technologies already proposes navigation light panels with a tactile screen, an alternative to tradition synoptic visuals. The new NORMA_AFF navigation light control and alarm system now boasts integrated software enabling the user to configure the interface according to his or her needs, for example, the ship’s outline, the control buttons or the status lights – a new feature which requires no tools and has been simplified by the addition of a selection of predefined ship silhouettes. Standardized and customizable, the NORMA_AFF system, which comes in 3 sizes of tactile screen _ “10”, “15” and “21”, brings flexibility and reactivity to the installer and optimizes user comfort by adapting to the size of the ship. The first examples are about to be installed on a 74 meter ferry under construction in Turkey.

(@Marinelec Technologies)

AVAS and AVASXM

With AVAS « sound and light signaling device sequencer », MARINELEC Technologies offers a centralized visual and sound signaling device system for ships, in a single piece of equipment. AVAS will soon be installed on tugboats in Peru and New Caledonia. This system, which has been approved by the Bureau Veritas, is a three-in-one which combines the general alarm system, the sound signal sequencer and the foghorn or “whistle”. Compact and modular in design, AVAS is suitable for all types of ships. As a follow-on, the new AVASXM has the same features but also includes the control of information light columns.

A new information light column

Ever receptive to its customers, MARINELEC Technologies is also modifying its signal light column which will have a whole new look. The new column will come with technical and mechanical properties which will make it even more efficient, whilst it will better satisfy installation constraints on board large ships. It should be launched during the first semester of 2021.

For more information: marinelec.com - contact: marinelec@marinelec.com

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR MARINELEC

THIS ADVERTORIAL IS PROPOSED TO YOU BY MARINELEC