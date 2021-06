Nouvelle commande de RP 10 pour la Marine nationale

La seconde tranche conditionnelle du programme des nouveaux remorqueurs-pousseurs de 10 tonnes (RP 10) destinés aux bases navales françaises a été affermie auprès du groupement formé par BMA et CMN, a appris Mer et Marine. Elle porte sur sept nouvelles unités, soit quatre produites par les chantiers de BMA (Merré à Nort-sur-Erdre et CIB à Brest), les trois autres allant voir le jour à Cherbourg chez CMN. Pour mémoire, la tranche ferme, notifiée fin 2016, a porté sur la livraison des sept premiers RP 10 (quatre construits par BMA et trois par CMN) entre 2018 et 20…