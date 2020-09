Nouvelle étape pour la filière hydrogène sur le port de Bordeaux

Le projet visant à développer la filière hydrogène sur le port de Bordeaux, porté par Storengy, le Grand Port Maritime de Bordeaux et NEXEYA, franchit une nouvelle étape. Après la signature d’un protocole d’accord en janvier dernier, l’initiative H2Bordeaux vient de remporter un appel à projets pour co-financer les premières études du déploiement de l’hydrogène en milieu portuaire, dans le cadre du programme européen CEF (Connecting Europe Facility), piloté par l’agence européenne Inea (l'agence en charge des programmes de l'UE dans le domaine des transports, de l'énergie et des télécommunications).

Le projet de valorisation d’hydrogène sur le territoire bordelais a retenu l’attention de la Commission Européenne, parmi 262 autres dossiers déposés, grâce à son aspect innovant et la démarche d’économie circulaire globale qu’il promeut. Ce soutien se traduit par le cofinancement de l’Union Européenne à hauteur de 50 % du montant total des études qui s’élèvent à 750 k€. Cette nouvelle étape vient nourrir les ambitions du partenariat tissé avec l’industriel Nouryon, dont la production de chlorate de sodium par électrolyse de la saumure, élaborée à partir du sel importé via le port de Bordeaux, génère une quantité importante d’hydrogène. La valorisation des 3 000 tonnes d’hydrogène produit accélérera le verdissement de l’industrie et de la mobilité, ainsi que la structuration d’une large filière hydrogène néo-aquitaine.

Les études qui seront menées dès septembre 2020 auront pour objectif de :

- connaître le potentiel de consommation d’hydrogène dans la zone du Port de Bordeaux pour la mobilité (terrestre ou fluviale) ou en application stationnaire ;

- soutenir le développement de la filière hydrogène et notamment les fournisseurs de solutions ;

- créer un projet de référence qui pourra servir de base pour être dupliqué pour d’autres projets similaires en zones portuaires ;

- avancer dans la conversion et la fabrication d’engins à hydrogène.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie hydrogène du plan de relance présentée par le Gouvernement le 8 septembre 2020 et qui vise à décarboner l'industrie et la mobilité. Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, il contribuera à la création d'une filière hydrogène en France et en Europe.

Communiqué du GPMB