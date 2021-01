Nouvelle plateforme météo marine enovOcean

L’année 2020 aura encore été marquée par des naufrages, des milliers de containers perdus en mer, des navires pris dans les glaces …

Comment empêcher les vagues scélérates ou la collision avec des glaces de compromettre la navigation et les opérations offshore ? Comment sécuriser les équipages avec des cartes incluant tous les risques extrêmes (vagues, vents, courants, glaces, événements extrêmes …) ? Comment optimiser la production des énergies marines ?

Spécialiste de la modélisation environnementale, la société NOVELTIS a réuni toutes ses technologies de prévisions marines dans une seule et même e-plateforme, désormais accessible à tous :

https://www.enovocean.com

enovOcean est un outil professionnel de météo marine de haute précision, mais très intuitif et facile d’accès.

Cette e-plateforme offre une vision mondiale de l’évolution des conditions météo et des risques associés et cela permet de bien mieux comprendre sa propre situation localement.

Au-delà des paramètres météo habituels (le vent, les vagues, les courants …), fournis gratuitement, enovOcean propose des indicateurs totalement uniques au travers de 4 packs proposés dans l’e-boutique « Premium Shop » :

Pack vagues à risque

Ce pack propose un accès à une large gamme de cartes de risques animées, offrant une information unique sur la dangerosité des conditions de mer, avec un horizon de prévision de 7 jours, mis à jour toutes les 6 heures. Des indicateurs avancés tels que ceux de mer croisée, vagues scélérates et mer cambrée sont proposés à l’échelle mondiale ou localement, a fine échelle.

Les conditions de mer fournies à fine échelle sont produites par la chaîne opérationnelle SAVaS propre à NOVELTIS et qui inclut les technologies de prévision les plus avancées.

Le système SAVaS a été développé avec le soutien de la Direction Générale de l’armement et a été validé par la Marine Nationale. Des prévisions à 7 jours sont produites à différentes résolutions spatiales et sont rafraîchies toutes les 6 heures.

L’information fournie par enovOcean est fiable, précise, rapide et ergonomique.

Les conditions de mer sont produites grâce à des techniques qui représentent l’état de l’art à la fois de la modélisation et du paramétrage de forçage de vent.

La descente d’échelle permet d’améliorer la prévision des états de mer lorsqu’on s’intéresse à une zone particulière pour des activités en mer telles que :

- Le remorquage de chargements fragiles,

- La protection contre les conditions de mer extrêmes des biens et des personnes, sur les navires ou les infrastructures offshore,

- Fournir un outil fiable d’aide à la décision pour planifier les opérations offshore,

- Assurer un suivi permanent des conditions de mer et des risques associés.

(Prévision de vagues scélérates, enovOcean, © NOVELTIS)

Observations et inter-comparaisons entre modèles

Ce pack fournit non seulement un accès unique à une large gamme d’observations de données satellites et de mesures de bouées in-situ, mais il permet également de comparer les principaux modèles disponibles entre eux de manière unique. On peut ensuite comparer les modèles aux observations physiques. Cela permet d’évaluer la fiabilité de chacun des modèles de prévision et de décider lequel est le plus approprié pour planifier les activités en mer sur une zone donnée.

Ainsi vous disposez des moyens pour réduire les risques techniques, humains, matériels et environnementaux. Ce pack constitue une solution en ligne qui regroupe toutes les informations pertinentes sur les conditions métocean et fournit une mine d’informations servant d’aide à la décision.

Tous les acteurs de l’industrie maritime trouveront dans ce pack un soutien opérationnel pour le planning et l’organisation de leurs activités en mer. Il sera particulièrement utile pour le shipping et les activités offshore.

(Excellente corrélation entre notre modèle de vagues SAVaS en bleu ciel et les observations in-situ des bouées en noir, enovOcean © NOVELTIS)

(Très bonne corrélation entre le modèle de vagues SAVaS en bleu ciel et les observations satellites, enovOcean © NOVELTIS)

Produits métocéan à fine échelle

Des descentes d’échelle peuvent être réalisées à la demande en n’importe quel point du globe jusqu’à atteindre une résolution spatiale de 3,5km, qui permet de rendre compte au mieux des conditions locales, même à proximité des côtes.

Produits:

Vagues (HS) : la hauteur significative totale des vagues (houle + vagues de vent) est la hauteur moyenne du tiers supérieur des vagues.

Houle primaire et secondaire.

Période maximale et moyenne

Régions déjà disponibles : Nord-ouest de l’Afrique (résolution: 15km) Sud-Ouest de l’Afrique (résolution: 15km) Amérique du Sud (résolution 15km) Cap de Bonne Espérance (résolution 3,5km)



Energies marines renouvelables.

Nos produits d’énergies marines ouvrent un accès unique a plusieurs informations cruciales, permettant d’identifier les zones idéales pour le développement et l’installation d’équipements permettant d’exploiter l’énergie des courants de marée. Nos mesures de potentiel des énergies marines sont disponibles pour toutes les côtes du globe.

Notre outil d’évaluation des énergies marines constitue un véritable instrument d’aide à la décision pour identifier et caractériser les sites les plus favorables au développement de l’énergie marine.

Ces produits uniques sont générés par le système TidEA de NOVELTIS qui couvre l’ensemble des zones côtières jusqu’à une profondeur de 100m. Pour chaque site, notre système fournit des informations précises sur la vitesse maximale des courants, le potentiel énergétique et la fréquence d’occurrence de certaines plages de vitesses de courants

Les informations proposées sur nos produits d’énergies marines renouvelables sont validées en continu avec de nombreuses sources d’observation (ex : données in-situ, données satellitaires).

(Tableau de résultats enovOcean pour une requête de potentiel des énergies marines sur un point, © NOVELTIS)

Les professionnels de la mer peuvent désormais acheter un accès à des prévisions metocéan en ligne, éviter facilement les zones trop risquées, savoir quels sont les modèles les plus fiables dans leur zone et disposer de l’information au moment où ils en ont besoin, en économisant du temps et de l’argent.

Cet outil est destiné principalement aux professionnels de la mer, comme les transports maritimes, les opérations offshore, les énergies marines, les assurances maritimes, la pêche…

Enregistrez-vous dès maintenant pour accéder aux informations sur www.enovOcean.com

enovOcean a pu naître grâce au fait que NOVELTIS apporte plus de 20 années d’expérience et d’innovation dans l’observation et la modélisation du vent, des états de mer, des courants, des glaces et des risques associés.

Par ailleurs, NOVELTIS travaille également sur les données historiques, afin de déterminer les niveaux moyens et les valeurs extrêmes de vent de hauteur de vague, de courant …

Les applications concrètes de ces savoir-faire sont par exemple :

- Etude de potentiel d’un site éolien offshore.

- Etude métocéan pour déterminer les caractéristiques d’une plateforme, d’une éolienne offshore, d’une structure portuaire…

- Etude de période d’inactivité, mois par mois, pour un projet d’opérations en mer (weather downtime), afin de déterminer la durée totale du projet.

- Bulletins météo à fine échelle et alertes en fonction de seuils personnalisés.

- Fenêtre météo idéale pour appareiller afin de bénéficier des conditions les plus favorables, en termes de confort, de sécurité, d’économies de carburant ou de vitesse.

- Prévision de glaciation afin de déterminer la classe de brise-glace à employer.

- Consultez-nous pour d’autres études : trait de côte, submersion, pollution …

Pour toute question : enovOcean@noveltis.fr

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR NOVELTIS