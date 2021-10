Hyster accompagne les ports et les terminaux français

Fournisseur depuis de nombreuses années de solutions destinées aux ports et aux terminaux français, Hyster a confirmé en juillet 2020 la mise en place d'un nouveau réseau de dix concessionnaires-partenaires Hyster® pour soutenir ce secteur. Ce réseau réunit des concessionnaires Hyster® chargés spécifiquement d'accompagner les clients des ports et des terminaux.

"Cette toute nouvelle stratégie permet de rapprocher des concessionnaires connus, installés depuis longtemps et chevronnés des clients", déclare Régis Danigo, Big Truck Sales Manager pour la France et l'Afrique francophone chez Hyster. "C'est une démarche qui permet de réduire les délais d'intervention et donne aux entreprises un accès à l'expertise spécifique qui leur permettra de développer leur activité."

(Monsieur DANIGO Régis @HYSTER)

Implanté à Marseille et spécialiste des opérations de manutention portuaires, le concessionnaire SOLOMAT peut se prévaloir de nombreuses années d'expérience des chariots Hyster®. Il couvrira désormais tous les ports français situés dans le sud du pays et sur le bassin méditerranéen, comme Port-Vendres, Narbonne (Gruissan), Sète, Marseille, Toulon et Nice.

SNM MANUTENTION a la responsabilité des ports de l'Atlantique, du nord et du centre de la France ainsi que ceux de Paris, du Havre, de Lyon, de Bordeaux et de Nantes-St Nazaire, près desquels la société est implantée.

COLVEMAT couvre les ports de Strasbourg, Calais et Dunkerque, ainsi que du Port Autonome du Luxembourg.

"Lors de la mise en place des nouveaux spécialistes en solutions portuaires, nous avons choisi des concessionnaires qui non seulement ont des relations déjà bien établies avec les ports, mais qui sont également basés à proximité", fait valoir Régis Danigo. "Cela permettra au port de bénéficier de l'assistance dont il a besoin, qu'il s'agisse de la livraison rapide de pièces ou d'une prestation de services complets."

Régis Danigo poursuit : "De plus, le nouveau réseau de concessionnaires Hyster® en France est en mesure de faire bénéficier les ports et les terminaux des solutions les plus récentes, afin de les aider à accroître leur productivité et à gérer efficacement leurs coûts".

Une nouvelle cabine pour les Gros Chariots Hyster®

(New cab for Hyster big trucks @HYSTER)

Hyster a lancé une nouvelle cabine et de nouvelles commandes sur sa gamme de Gros Chariots. La nouvelle cabine Hyster® offre un espace de type cockpit, où l'opérateur a un accès immédiat à toutes les informations relatives au chariot et dispose de toutes les commandes à portée de main, ce qui rend le travail des opérateurs encore plus aisé. L'habitacle, aux finitions de grande qualité, est doté d'un afficheur tactile sept pouces et de boutons de commande rotatifs sur l'accoudoir. Les faibles niveaux sonores à l'intérieur de la cabine aident également les opérateurs à rester parfaitement concentrés pendant les longs cycles de travail.

"Nous avons encore amélioré notre cabine, qui était déjà la meilleure cabine de chariot élévateur du marché", s'enthousiasme Régis Danigo. "Pendant de nombreuses années, la cabine Vista de notre gamme de Gros Chariots a été considérée comme le modèle de référence, avec près de 20 000 unités expédiées. Cette toute dernière cabine place la barre encore plus haut."

Vous pouvez voir la nouvelle cabine opérateur sur :

Initialement disponible sur les nouveaux chariots H8-18XD Hyster® d'une capacité de 8 à 18 tonnes, la nouvelle cabine équipe désormais également la dernière version des chariots de manutention de conteneurs Hyster® et les chariots d'une capacité supérieure ou égale à 18 tonnes, qui sont aussi dotés de moteurs diesel conformes à la norme Stage V.

"Sur l'ensemble de la gamme de chariots élévateurs Hyster® de 18 à 48 tonnes, le travail est plus facile et plus confortable que jamais pour les opérateurs grâce à une nouvelle conception de siège et à un espace au sol plus grand", explique Régis Danigo, qui précise que les cabines peuvent être dotées d'options de chauffage et de ventilation permettant de faire face aux conditions estivales ou hivernales.

Il existe par exemple une fonction de désembuage rapide qui permet de démarrer le travail sans tarder même lorsqu'il fait froid ou que le temps est humide. Il y a aussi le système Climate Control, qui envoie de l'air directement sur l'opérateur pour lui assurer un plus grand confort de travail et refroidir rapidement la cabine.

Grâce à une surface vitrée plus étendue, la nouvelle cabine Premium offre une excellente visibilité en marche avant, en marche arrière et lors des manœuvres. Elle est dotée de pare-brise avant et arrière incurvés, d'une vitre supérieure en verre blindé et de vitres de portes en verre trempé, ainsi que d'un châssis en acier profilé. Toutes les vitres résistent aux rayures. Cette cabine présente les plus grandes portes du marché et une garde au toit hors pair : un vrai plus pour les opérateurs, qui peuvent entrer et sortir aisément, même lorsqu'ils portent un casque de sécurité.

Pour voir un chariot de manutention de conteneurs vides Hyster équipé de la nouvelle cabine en action, rendez-vous sur :

La nouvelle cabine est dotée d'un accoudoir de commande réglable incluant un repose-poignet et des mini-leviers TouchPoint (ou un joystick ergonomique en option). Les opérateurs bénéficient donc d'un confort de travail optimal et d'une pénibilité réduite lorsqu'ils activent les fonctions hydrauliques, même dans le cadre d'applications ardues. Un interrupteur de marche avant/marche arrière est également disponible sur l'accoudoir de commande ou le joystick pour simplifier encore plus les opérations.

"Les nombreuses fonctionnalités et options disponibles permettent de répondre aux besoins de chaque application. La nuit par exemple, la luminosité de l'afficheur peut automatiquement s'atténuer de façon à moins distraire l'opérateur. Et les panneaux de l'accoudoir de commande peuvent tous être rétroéclairés. Ainsi, les interrupteurs s'illuminent quand ils sont activés ou quand une option est utilisée", explique Régis Danigo.

Les fonctions de coupure automatique du chariot permettent d'économiser de l'énergie durant les pauses. Pour éviter une décharge de la batterie, il est également possible d'inclure les feux dans la coupure. D'autres possibilités de personnalisation existent, parmi lesquelles la pédale Monotrol, le siège formateur en option, le frein de parking automatique, le projecteur à lumière bleue à LED destiné à attirer l'attention des piétons, l'indicateur du poids et de la hauteur de la charge, le système de surveillance de la pression de gonflage, la télématique et bien d'autres choses encore.

"En ce qui concerne les chariots de manutention de conteneurs, y compris les ReachStackers, nous avons mis au point pour notre gamme de Gros Chariots une cabine spéciale, avec encore plus d'espace au sol et des commandes par joystick entièrement repensées",

(New cab for Hyster big trucks @HYSTER)

précise Régis Danigo. "Pour aider les entreprises à maîtriser leurs coûts, la cabine est également dotée d'un compteur de fonctionnement qui présente les données d'utilisation, comme le nombre de conteneurs déplacés, ainsi que le carburant consommé et la distance parcourue pour chaque conteneur."

Pour une manutention précise et efficace, les opérateurs des chariots de manutention de conteneurs vides Hyster® bénéficient également d'un afficheur numérique 7 pouces très convivial. Un second afficheur graphique, disponible en option, peut également indiquer l'état d'engagement du spreader et la présence ou non d'un verrouillage par engagement sur le conteneur, de même que toutes les limites pouvant être utiles à l'opérateur. Ainsi, il est possible d'accélérer la cadence et de réduire les erreurs de prélèvement, pour améliorer la productivité même dans les applications ardues.

La nouvelle cabine des ReachStackers Hyster® est dotée, de série, de deux afficheurs numériques indiquant le poids de la charge et donnant des informations sur le moment de charge et sur la géométrie de la flèche. Ces afficheurs suggèrent des actions à l'opérateur pour l'aider à maintenir la stabilité et à réduire le centre de charge.

Présentation des moteurs Stage V

Les Gros Chariots Hyster sont désormais disponibles avec des moteurs Stage V. Les entreprises peuvent ainsi continuer à bénéficier d'un faible coût total d'exploitation et respecter les réglementations sur les émissions. Ces nouveaux moteurs consomment moins de carburant tout en conservant les mêmes niveaux de productivité et les mêmes vitesses de levage, ce qui réduit le coût par charge déplacée.

(Stage V engines introduced @HYSTER)

Sur les marchés soumis aux réglementations sur les émissions, les nouveaux moteurs Stage V ont été lancés petit à petit. Les chariots de manutention de conteneurs vides Hyster® et les ReachStackers RS46 Hyster® sont parmi les premiers à en bénéficier, avec un moteur de 7,7 ou 10,7 litres.

"Les sites qui utilisent des ReachStackers pour la manutention de conteneurs aux centres de charge longs constateront qu'ils peuvent aussi améliorer leurs performances grâce à un couple moteur final élevé sur les nouveaux moteurs Stage V. En outre, il est possible de réduire le bruit sur les terminaux intérieurs", fait valoir Régis Danigo.

Par ailleurs, les chariots Stage V Hyster® comprennent un suivi et un entretien intelligents qui optimisent les temps de fonctionnement effectif dans le cadre d'applications exigeantes. L'intervalle d'entretien de l'huile moteur passe de 500 à 1000 heures et le niveau d'huile moteur est indiqué sur l'afficheur dans la cabine : plus besoin d'utiliser une jauge. Un témoin d'avertissement de niveau de liquide de refroidissement à deux étages est également présent de série sur l'afficheur, ainsi qu'un temporisateur empêchant la coupure du turbo à chaud. La transmission a aussi été réactualisée sur toute la gamme.

Pour répondre aux besoins des applications extrêmes, la capacité de refroidissement standard de la transmission des nouveaux chariots de manutention de conteneurs vides a été nettement augmentée. Ces chariots sont également équipés d'un ventilateur à entraînement hydraulique qui contribue à réduire la consommation de carburant et les niveaux sonores.

"Grâce à un éventail d'options allant de la taille des pompes aux modes de fonctionnement, les entreprises peuvent choisir le chariot qui convient le mieux à leurs besoins", souligne Régis Danigo. "Parmi les équipements supplémentaires, on peut citer un système de surveillance de pression des pneumatiques, une commande du sens de marche sur la colonne de direction, une radio Bluetooth, des solutions de pesée des conteneurs, divers sièges au choix et bien plus encore."

Ces nouveaux moteurs utilisent, en combinaison, un système de réduction catalytique sélective, un fluide d'échappement diesel (DEF) comme de l'AdBlue® et un filtre à particules diesel. Les deux unités de post-traitement sont regroupées dans un boîtier placé à l'extérieur du chariot qui offre un accès aisé et améliore le rejet de chaleur. Selon l'application, l'intervalle de nettoyage des cendres est d'environ 4500 heures. Les moteurs sont équipés d'un système de recirculation des gaz d'échappement refroidis qui minimise la création de NOx pendant la combustion. Il est ainsi possible de réduire la quantité d'AdBlue® utilisée.

Une "double dose" de productivité

Avec un chariot de manutention de conteneurs vides Hyster®, les sites portuaires peuvent gagner du temps et de l'argent en effectuant la manutention de deux conteneurs vides en même temps. La manutention double présente en effet des avantages pour les structures qui doivent prendre de l'envergure pour pouvoir répondre à une augmentation de la demande tout en maîtrisant leur efficience et leurs coûts.

(A double dose of productivity @HYSTER)

"La manutention double des conteneurs vides peut générer des gains d'efficacité qui peuvent avoir un impact significatif sur les résultats financiers", confie Régis Danigo. "Par exemple, la manutention double peut contribuer à améliorer le rendement du terminal et à réduire la congestion dans les ports, tant à l'intérieur du terminal que sur les routes.

Elle permet de réduire les temps d'attente des camions, d'où des files plus courtes et des flux de circulation optimisés."

Plus rapide et plus efficiente, la manutention de deux conteneurs vides est susceptible d'améliorer le rendement jusqu'à 30 %, ce qui abaisse le coût par conteneur déplacé et augmente la productivité.

L'utilisation de chariots de manutention de conteneurs vides Hyster® pour des opérations de manutention double peut également contribuer à réduire le coût d'exploitation. Du fait de la diminution des distances parcourues, les sites peuvent réduire la consommation de carburant et l'usure des pneumatiques tout en maximisant le nombre de conteneurs déplacés. Les chariots de la série H9-H11XM-ECD Hyster® soulèvent des charges pouvant atteindre 11 tonnes et permettent aux opérateurs de gerber des conteneurs sur neuf hauteurs, ce qui augmente considérablement la capacité de stockage. Ce mode de gerbage, qui optimise l'exploitation de l'espace, est une solution à la fois économique et gain de temps.

Pour une productivité maximale sans concessions quant à la sécurité, tous les spreaders disponibles sur les chariots de manutention de conteneurs vides Hyster® peuvent verrouiller le second conteneur. Ces chariots sont également dotés d'un afficheur numérique intuitif qui permet aux opérateurs de vérifier que les conteneurs sont en place et correctement positionnés. Dans le même temps, les opérateurs ont une formidable sensation de stabilité. Ils bénéficient d'une excellente visibilité vers l'avant et d'une expérience de conduite confortable grâce à l'ergonomie du siège et des commandes.

Même lorsque les conditions météorologiques, les politiques locales ou d'autres contraintes empêchent de gerber neuf conteneurs, le fait de passer d'un empilement de cinq à six conteneurs en utilisant un chariot de manutention de conteneurs vides Hyster® permet néanmoins une augmentation de la capacité pouvant atteindre 20 % du parc à conteneurs.

Avec leur capacité de levage maximale de 11 tonnes, les chariots de manutention de conteneurs vides Hyster® peuvent également effectuer la manutention de deux conteneurs frigorifiques à la fois, même si le sol des conteneurs est mouillé ou que la charge est "déséquilibrée" en raison des unités de refroidissement situées du même côté.

"Pour bien choisir un chariot, on se réfère toujours à l'application spécifique : il n'y a jamais deux terminaux à conteneurs qui sont identiques", souligne Régis Danigo. "Cependant, les concessionnaires Hyster® spécialisés dans les ports possèdent l'expertise nécessaire pour déterminer si la manutention double peut contribuer à optimiser l'exploitation d'un site et donc à accroître son efficience et sa rentabilité."

Pour voir un chariot de manutention de conteneurs vides Hyster® en action pendant une opération de manutention double :

Le point sur les chariots électriques de manutention de conteneurs Hyster®

(Hyster electric container handlers progress @HYSTER)

Alors que de plus en plus de ports explorent une approche zéro émission, des projets de passage à l'électrique Hyster® sont actuellement en cours sur le port de Los Angeles aux États-Unis et celui de Valence en Espagne.

Deux chariots de manutention de conteneurs pleins et un ReachStacker sont actuellement mis au point au centre de développement des Gros Chariots Hyster®, aux Pays-Bas. Ces chariots zéro émission incorporent l'électricité à haute tension comme principale source d'énergie pour alimenter des moteurs entièrement électriques.

Des essais ont montré que les chariots en cours de développement devraient offrir des performances comparables aux modèles thermiques équivalents, voire potentiellement meilleures, et qu'ils présentent une excellente efficacité énergétique ainsi qu'un faible coût d'exploitation.

L'énergie récupérée par les chariots de manutention de conteneurs en cours d'essais s'est jusqu'à présent montrée supérieure à nos attentes, grâce essentiellement au système de récupération de l'énergie hydraulique à débit intégral. On peut espérer des réductions de la consommation d'énergie pouvant atteindre 15 % par rapport à des chariots qui n'en sont pas équipés.

Ces systèmes de récupération de l'énergie, brevetés par Hyster®, récupèrent et emmagasinent l'énergie générée par la descente des charges et le freinage. Ces systèmes innovants contribuent à prolonger les temps de fonctionnement effectif sur de plus longues périodes entre les mises en charge, tout en permettant de réduire les coûts énergétiques globaux.

Le premier chariot électrique H1150HD-CH Hyster® est uniquement alimenté par une batterie au lithium-ion de grande taille, que l'on recharge avec un chargeur rapide puissant et sans fil. Il sera utilisé par un opérateur portuaire dans le port de Los Angeles.

Hyster estime que cette approche de "batterie seule" sera adaptée aux sites dont les cycles sont moyennement ardus, qui disposent d'une infrastructure énergétique appropriée et qui ont défini des modalités de gestion de mise en charge strictes dans le cas du biberonnage.

"Cette approche ne conviendra ni aux parcs importants, du fait de la forte sollicitation du réseau électrique, ni dans les cas où plusieurs chariots devront être mis en charge en même temps", précise toutefois Régis Danigo. "La gestion des pics de demande en électricité sera compliquée pour certains sites. C'est là que la pile à combustible entre en jeu."

Le second chariot électrique de manutention de conteneurs développé par Hyster possède également une batterie au lithium-ion, mais ce chariot se recharge pendant qu'il travaille, grâce à deux piles à combustible embarquées. Cette approche devrait mieux convenir à certains terminaux aux applications ardues.

"L'utilisation de l'hydrogène simplifie la planification ou la mise en charge. Il est possible de travailler sans interruption tant qu'il y a de l'hydrogène dans les réservoirs embarqués. Même quand il faudra "refaire le plein", cela ne devrait prendre qu'une quinzaine de minutes", poursuit Régis Danigo. "De plus, on peut aussi mettre la batterie en charge pendant le déjeuner et les autres pauses, ce qui réduit encore les contraintes liées à l'appoint en carburant."

Hyster Europe développe également un ReachStacker électrique équipé d'une pile à combustible à hydrogène pour le port de Valence, en Espagne. Ce ReachStacker électrique Hyster® devrait être capable de supporter des opérations ininterrompues et d'offrir des performances sur l'intégralité des cycles de travail comparables, voire supérieures, à celles d'un ReachStacker thermique conventionnel.

"Nous avons été surpris de la réactivité instantanée du chariot de manutention de conteneurs électrique lors des essais", confie Régis Danigo. "La précision et la maîtrise de la levée et de la conduite sont même meilleures que sur les modèles thermiques, ce qui lui confère une précision de manipulation qui, à notre avis, ne pourra que booster la productivité".

Les émissions sonores ont diminué et les utilisateurs peuvent s'attendre à une réduction des coûts énergétiques. La société prévoit également une réduction des coûts de maintenance des véhicules grâce à la suppression du moteur, de la transmission et de différents éléments à commande mécanique, avec un retour sur investissement potentiel atteint au bout de 3 à 4 ans, comparé aux modèles thermiques.

Des solutions pour les ports français

Les nouveaux concessionnaires-partenaires, dont la plupart sont des concessionnaires Hyster® indépendants et exclusifs, sont prêts à aider les entreprises de tous types et toutes tailles en France à choisir les solutions Hyster® adéquates pour optimiser leurs applications spécifiques aux ports et aux terminaux.

"Grâce à ces nouveaux concessionnaires-partenaires, une large gamme d'équipements de manutention robustes Hyster® est désormais facilement accessible aux applications exigeantes dans toute la France", se félicite Régis Danigo. "Des chariots d'occasion, des chariots remis en état et des chariots de location seront également disponibles parallèlement à la livraison rapide de pièces détachées et à des conseils d'experts."

(Solutions for French ports @HYSTER)

Pour en savoir plus ou pour trouver le concessionnaire Hyster® le plus proche de votre entreprise, rendez-vous sur www.hyster.com.

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR HYSTER