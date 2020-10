Nouvelles vues des futurs bâtiments de guerre des mines belgo-néerlandais

Au fil des études menées ces derniers mois, le design des douze futurs bâtiments de guerre des mines belges et néerlandais, commandés en mai 2019 à Belgium Naval & Robotics (BNR), consortium réunissant Naval Group et ECA Group, s’est affiné. Nous vous dévoilons ce matin les derniers visuels de ces navires, qui mettront en œuvre un système de drones pour la détection, l’identification et la neutralisation des mines. La maitrise de réalisation des bâtiments va pour mémoire être confiée par BNR à Kership, société commune de Piriou et Naval Group, qui produira les bâtiments en Bretagne, entre les chantiers de Concarneau (Piriou) et Lanester (Kership). ECA, de son côté, développe une nouvelle usine à Ostende, en Belgique, prévue pour être opérationnelle en 2022 et qui livrera les robots.

Ce programme binational, porté par la Belgique au nom des deux nations (les Pays-Bas étant en charge des nouvelles frégates belgo-néerlandaises), doit voir la construction du premier des douze bâtiments lancée au premier semestre 2021, en vue d’une livraison prévue contractuellement au plus tard le 23 mai 2024. Il est destiné à la marine belge. Du fait qu’il s’agit d’un premier de série, la phase d’essais et de mise au point sera évidemment plus longue que pour les unités à suivre. Un délai d’un an est ainsi prévu entre la livraison du premier bâtiment et celle de son premier sistership, ce qui laissera le temps d’effectuer d’éventuelles mesures correctives. Le second chasseur sera donc livré en mai 2025 et rejoindra la marine néerlandaise. Les dix autres suivront au rythme d’un bâtiment tous les six mois, alternativement livrés à la Belgique et aux Pays-Bas (six unités pour chaque pays). Tous doivent être opérationnels d’ici 2030.

Après la signature du contrat, plusieurs jalons importants ont été franchis. Le premier l’a été le 23 octobre 2019 avec la « Systems Requirement Review », dont la validation a permis de servir de base pour lancer véritablement la conception du navire et de ses systèmes. Le jalon suivant (Systems Functional Review) a été passé en mai dernier. Il a permis de valider les études fonctionnelles et d’architecture de l’ensemble des systèmes des navires développés par Naval Group (réseaux informatiques, installations électriques, propulsion, système de combat) ainsi que ceux des drones d’ECA. Cette revue a également porté sur les sous-systèmes : intégration des robots à bord des bâtiments, système de management de mission de moyens robotisés, communications, cyber-sécurité…

BNR travaille maintenant plus finement sur le dimensionnement du bâtiment porteur, le détail de l’aménagement de ses locaux, les drones, leur système de mission et les logiciels de traitement associés, les développements spécifiques au système de combat (Polaris)… Tout cela aboutira à une Preliminary Design Review, prévue fin 2020, puis rapidement la Critical Design Review. Une fois validée, elle permettra de lancer la construction du bâtiment tête de série, dont la conception détaillée s’achèvera comme il est d’usage en cours de fabrication.

Représentation des bâtiments avec tous les systèmes robotisés qui seront employés (© BNR)

Longs d’environ 81 mètres pour une largeur de 17 mètres et un déplacement en charge de 2700 tonnes au neuvage, les futurs bâtiments pourront loger un peu plus de 63 personnes.

Parallèlement aux études en cours sur la plateforme, Naval Group continue de travailler au développement du système de lancement et de récupération (LARS) qui permettra la mise en œuvre les drones de surface (USV) du type Inspector 125 d’ECA. Chaque navire pourra embarquer deux de ces engins de 12.5 mètres de long et jusqu’à 18 tonnes de déplacement en charge. Des USV conçus pour déployer un sonar remorqué T18-M ou un drone sous-marin (AUV) A18-M pour la détection des mines, et dans une autre configuration des robots sous-marins télé-opérés (ROV) dédiés à l’identification (SeaScan) ou la neutralisation (K-Ster C) des mines découvertes.

Inspector 125 avec des ROV SeaScan et K-Ster C (© ECA GROUP)

Chaque bâtiment est dimensionné pour embarquer, en configuration maximale, deux USV, deux T-18M, trois A-18M, trois Seascan, quarante K-ster C, un module de drague, ainsi que deux robot Remus (GFE) et deux drones aériens Skeldar V200 (Saab). Le format sera modulé en fonction des opérations et déploiements.

Les maquettes testées en bassin de houle chez Marin, aux Pays-Bas (© : NAVAL GROUP)

Le LARS a déjà fait l’objet d’essais en bassin aux Pays-Bas l’année dernière, campagnes réalisée avec une maquette au 1/14ème qui ont démontré selon Naval Group que le déploiement des drones pouvait être conduit jusqu’à un état de mer 5/6 pour une vitesse du bâtiment-mère, selon les conditions environnementales, allant de 2 à 8 nœuds.

Suite au succès des essais en bassin, les études vont se poursuivre en vue de développer la version finale du dock et valider ses performances.

Vue des futurs bâtiments de guerre des mines belgo-néerlandais (© NAVAL GROUP)

Vue des futurs bâtiments de guerre des mines belgo-néerlandais (© NAVAL GROUP)

Gros plan sur le hangar et les LARS déployant les Inspector 125 (© NAVAL GROUP)

Les bâtiments disposeront chacun de deux LARS, un à bâbord et l’autre à tribord, situés légèrement en arrière du milieu du navire. Un Inspector 125 sera logé dans chacun d’eux. Ils pourront fonctionner simultanément et se replieront dans un hangar central, où seront stockés les différents drones et sonars remorqués. Ce dispositif présente l’intérêt d’offrir une capacité de déploiement élevée avec par exemple des USV déjà gréés en deux configurations différentes, mais aussi une précieuse redondance en cas d’avarie ou de perte d’un des systèmes.

Ces nouvelles unités remplaceront les chasseurs de mines tripartites encore en service dans les marines belge et néerlandaise. La France, qui avait mené avec ces deux pays le programme CMT, s'oriente elle aussi vers un concept de système de drones déployés depuis la terre ou un bateau-mère.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.