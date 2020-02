Nouvelles vues du futur Jules Verne de CMV

Dans mois de 15 mois, le premier navire de croisière de la compagnie Cruise & Maritime Voyages dédié au marché français sera inauguré au Havre. Le petit paquebot, qui navigue aujourd’hui sous le nom d’Astor, sera rebaptisé Jules Verne et débutera son exploitation à l’année au départ du Havre et de Marseille au profit de Croisières Maritimes et Voyages, la filiale française de CMV. Celle-ci a d’ailleurs publié de nouvelles vues du bateau, qui va perdre l’hiver prochain sa livrée blanche pour voir sa coque, comme toutes les autres unités de la compagnie, passer au bleu. Le navire, actuellement exploité sur le marché allemand, sera dans le même temps modernisé au cours d’un important arrêt technique, le changement de signalétique et la mise aux standards de CMV France allant intervenir dans un second temps, peu avant son baptême au Havre, le 21 avril 2021.

L'Astor, ici en Seine en 2015 avec le logo Transocean sur la cheminée (© FABIEN MONTREUIL)

Le futur Jules Verne (© CMV)

Le futur Jules Verne, matérialisé ici dans le port de Bordeaux où il fera son escale inaugurale au printemps 2021 (© CMV)

Le Jules Verne (© GP DIGITAL DESIGN)

Construit par le chantier HDW de Kiel, en Allemagne, l’Astor a été mis en service en 1987. Ce navire de 176.5 mètres de long pour 22.6 mètres de large et seulement 20.700 GT de jauge compte 289 cabines (dont 42 suites). Il sera exploité sur le marché français pour des croisières longues, de 12 jours en moyenne, avec des itinéraires particulièrement variés vers la Méditerranée, la mer Noire, les îles de l’Atlantique, l’Europe du nord et même sur un tour du monde de 120 jours au départ de Marseille en 2022.

Suite à l’annonce du lancement de CMV France en novembre dernier, les réservations sur le Jules Verne ont été ouvertes début janvier, la brochure, très attendue, étant quant à elle prévue pour la mi-février. « Rien qu’au cours des 15 premiers jours de commercialisation, nous avons effectué 10% du remplissage du navire pour sa saison inaugurale 2021/2022, avec des réservations très anticipées, notamment pour notre premier tour du monde en 2022. Les retours que nous avons des clients et du réseau de distribution depuis l’annonce de l’arrivée du Jules Verne sont vraiment excellents et vont même au-delà de ce que nous anticipions. Cela est probablement lié au fait que c’est un produit qui manque sur le marché et constitue un bon compromis entre les gros paquebots de type resort et les petites unités de luxe. Le côté francophone plait également beaucoup, de même que le programme d’itinéraires que nous proposons », explique Cédric Rivoire-Perrochat, directeur marketing, communication et opérations de Croisières Maritimes et Voyages.

