Ocea achève le navire hydrographique commandé par le Nigéria

Alors que le constructeur vendéen va livrer ce mois-ci à la marine du Nigéria un nouveau patrouilleur et un intercepteur, le navire hydrographique commandé par ce pays à Ocea sera livré à Lagos d’ici la fin du mois. Il s’agit du NNS Lana, mis à l’eau le 24 septembre dernier au chantier des Sables d’Olonne et qui, dans le cadre de ses essais en mer, est passé par Saint-Nazaire. Du type OSV 190 SC-WB, un modèle déjà construit à deux exemplaires en 2015 pour la marine indonésienne, le nouveau navire hydrographique nigérian mesure 60.1 mètres de long pour 11.5 mètres de large et 3.5 mètres de tirant d’eau. Pouvant accueillir 50 personnes, il est capable d’atteindre la vitesse de 14 nœuds et de franchir 4400 nautiques à 12 nœuds, pour une autonomie sans ravitaillement de 20 jours. Comme toutes les productions d’Ocea, il est intégralement réalisé en aluminium.

