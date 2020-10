Ocea dévoile un nouveau navire multifonctions de 75 mètres

Bâtiment hydro-océanographique, de guerres de mines, de support logistique ou encore de secours et de travaux sous-marins… l’OSV 250 est la toute nouvelle plateforme polyvalente proposée par Ocea. Comme tous les bateaux produits par le constructeur vendéen, ce nouveau modèle est entièrement en aluminium, la spécialité de ces chantiers.

Long de 75.2 mètres et présentant un tirant d’eau de 3.7 mètres, l’OSV 250 capitalise sur les derniers succès d’Ocea avec l’OSV 190 (60 mètres), dont trois exemplaires ont déjà été vendus dans une configuration hydrographique et océanographique. Les deux premiers ont pour mémoire été livrés en 2015 à la marine indonésienne et le troisième, récemment mis à flot, sera réceptionné en 2021 par le Nigéria.

L'e KRI Spica, l'un des deux OSV 190 livrés à la marine indonésienne (© MICHEL FLOCH)

L’OSV 250 est une version plus grande et repensée pour offrir encore plus de polyvalence et accroître sensiblement les capacités opérationnelles par rapport à l’OSV 190, avec un volume des surfaces disponibles et capacités d’hébergement augmentées de 37%. Le nouveau navire d’Ocea a été pensé comme une plateforme modulaire conçue autour d’une zone opérationnelle comprenant un vaste hangar. Ce qui permet de le décliner en trois grandes configurations sans modification de l’architecture générale.

OSV 250 (© OCEA)

L’OSV 250 est, ainsi, proposé comme navire scientifique (SC-WB), bâtiment de guerre des mines apte à la mise en œuvre de drones (USV, UUV, ROV, AUV) ou navire de support logistique, de secours et de travaux sous-marins. Une plateforme permet d’accueillir un hélicoptère léger et sert à la mise en œuvre des drones aériens.

Pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes, dont 40 membres d’équipage et en temps normal 20 à 30 personnels de mission (par exemple une équipe scientifique), il est proposé avec différentes propulsion permettant d’atteindre 14 à 18 nœuds. L’autonomie est considérablement accrue par rapport aux OSV 190, puisqu’elle est doublée pour atteindre 10.000 nautiques à 10 nœuds.

