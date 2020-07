Ocea : la commande des 20 patrouilleurs ukrainiens signée

Annoncée en novembre 2019, la commande par l’Ukraine aux chantiers vendéens Ocea de vingt patrouilleurs côtiers du type FPB 98 MK II a été signée le 22 juillet, a annoncé le gouvernement de Kiev. Destinés au service des gardes-frontières et garde-côtes ukrainiens, ces bateaux sont livrables entre 2021 et 2023. Cinq des vingt patrouilleurs vont être réalisés au chantier Nibulon de Nikolaev, les autres étant produits en France. Ce marché, qui s'élève à 136 millions d'euros, comprend également un important volet dédié à la formation des équipages et personnels techniques ukrainiens.

Conçu à la fin des années 2000 et amélioré depuis par Ocea, le modèle FPB 98 a, pour le moment, été vendus à au moins 45 exemplaires hors Ukraine : 20 ont été livrés entre 2008 et 2011 à l’Algérie, qui a de nouveaux passé commande de 20 unités supplémentaires (livraisons en 2019 et 2020). Ocea a livré trois autres bateaux de ce type au Bénin, en 2012, puis un au Surinam et un autre au Nigéria en 2013.

Longs de 32 mètres pour une largeur de 6 mètres, les FPB 98 sont de petits patrouilleurs en aluminium conçus pour assurer des missions de surveillance et d’interception dans la zone économique exclusive. Capables de dépasser 30 nœuds, ils peuvent franchir environ 1000 milles à 12 nœuds avec une autonomie d’une semaine. Armés par une douzaine de marins, ces bateaux peuvent mettre en œuvre un semi-rigide et être équipés d’artillerie allant jusqu’à un canon télé-opéré de 30mm.

