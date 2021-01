Ocea : commande d’un troisième CTV pour le parc éolien de Saint-Nazaire

Le constructeur vendéen Ocea va réaliser un troisième navire de type CTV (crew transfer vessel) pour le futur parc éolien offshore de Saint-Nazaire. La commande a été confimée hier par Louis Dreyfus Armateurs et la société britannique Tidal Transit, qui ont créé une société commune, LD Tide, pour mettre à disposition des moyens nautiques destinés à la maintenance des éoliennes de ce qui sera le premier champ offshore français. Les deux premiers CTV seront pour mémoire exploités pour le compte de General Electric, qui va produire les 80 machines du projet (des Haliade-150 de 6 MW) dans son usine de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire. Option au contrat initial, le troisième navire, qui vient donc d’être confirmé, sera quant à lui opéré pour le compte d'Eolien Maritime France, société commune d’EDF et du groupe canadien Enbridge (via sa filiale EIH) en charge du développement et de l’exploitation du parc, dont la mise en service est programmée en 2022.

Conçus par Mauric et réalisés en aluminium, ces trois CTV mesureront 26.7 mètres de long pour une largeur de 9.4 mètres et un tirant d’eau de 1.8 mètres. Ils seront armés par 3 membres d’équipage et pourront transporter jusqu’à 24 techniciens de maintenance et 10 tonnes de matériel entre la côte et le parc.

