Ocea livre deux nouveaux crew-boats à Petro Services

Le chantier Ocea de La Rochelle livre deux nouveaux crew-boats du type Combi 60-40 à la compagnie Petro Services, qui les exploitera en Afrique. Mis à l’eau le 28 octobre, ces bateaux partiront le 20 décembre pour l’Angola. Il s’agit des 9ème et 10ème unités d’une série livrée depuis septembre 2018 et comprenant huit Combi 60-30 et deux Combi 60-40. Les deux derniers ont une capacité légèrement accrue pour le transport de personnel, avec 40 sièges au lieu de 30. Pour cela, « des modifications ont été apportées aux navires en augmentant la dimension de la cabine principale et en avançant la timonerie tout en préservant le confort des passagers toujours avec la cabine montée sur plots », explique Ocea, qui a produit depuis 2012 plus de 30 unités de services maritimes à l’offshore.

Réalisés en aluminium, les Combi 60-40 mesurent 20 mètres de long pour 5 mètres de large. Capables d’atteindre la vitesse de 31 nœuds, avec une autonomie de 350 nautiques à 24 nœuds, ils sont armés par un équipage de deux marins et peuvent donc transporter 40 passagers, avec en plus 2.5 tonnes de matériel logés sur une zone de pont de 25 m².

