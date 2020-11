Ocea livre la nouvelle vedette martiniquaise de la Douane

Jumelle du Kaladja, livré en début d'année en Guadeloupe, la nouvelle vedette garde-côtes de la Douane destinée à la Martinique est en route pour les Antilles. Le Sokan a été embarqué dans la soirée du 6 novembre sur le pont du cargo néerlandais Erasmusgracht, dans le bassin de Penhoët, à Saint-Nazaire. Après avoir chargé la VGC avec ses deux grues travaillant en tandem, le navire a appareillé le lendemain pour rejoindre la Martinique, son arrivée à Fort-de-France étant prévue le 18 novembre.

(© OCEA)

(© OCEA)

(© OCEA)

(© OCEA)

Du type FPB 100, les Kaladja et Sokan ont été construits par le chantier Ocea des Sables d’Olonne. Ces vedettes en aluminium mesurent 31.2 mètres de long pour 7 mètres de large et sont capables d’atteindre la vitesse de 27 nœuds. Elles remplacent aux Antilles les Pitera (1993) et Rakawa (1991), deux vedettes de 28.7 mètres en composite du type Couach 28.

Deux autres unités dérivées, du type FPB 100 MKII, ont été commandées par la Douane en début d’année pour succéder en 2021 au Sua Luiga, vedette de 23 mètres du type Couach 23 datant de 1996 et basée à Saint-Martin, ainsi qu’au Sirocco (type Couach 28 en service depuis 1992) stationné à Kourou. Le contrat comprend une option pour une troisième unité, prévue pour succéder au Nordet, une Couach 28 datant de 1994 basée à Dunkerque.

