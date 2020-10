Ocea livre un premier intercepteur au Nigéria

Le constructeur vendéen Ocea a annoncé hier la livraison du premier des quatre C-Falcon commandés en 2018 par le Nigéria. Cet intercepteur en aluminium de 17 mètres de long pour 3.6 mètres de large est équipé de deux hydrojets et peut atteindre la vitesse de 40 nœuds, avec une autonomie de 320 milles à cette allure. Armé par un équipage de 4 marins, le modèle C-Falcon est conçu pour pouvoir embarquer une mitrailleuse télé-opérée et transporter jusqu’à 16 commandos et leur matériel. Ces forces spéciales prendront place dans un local aménagé sous le pont, une rampe à l’avant permettant un débarquement sur une plage.

Le premier C-Falcon du Nigéria déployant sa rampe à l'avant (© OCEA)

Les bateaux de ce type sont destinés à des missions d’interception rapide, de protection d’une zone ou d’installations portuaires et offshore, de contrôle de navires ou encore pour la projection de troupes depuis la mer. Les trois autres unités commandées par le Nigéria devraient être livrées dans les prochaines semaines.

Ce contrat marque en tous cas le retour d’Ocea sur le marché des intercepteurs, sur lequel il n’avait pas eu de production depuis presque 20 ans et le contrat des vedettes de 12 mètres vendues à la police indonésienne.

Concernant le Nigéria, ces quatre C-Falcon s’ajoutent à d’autres contrats notifiés à Ocea Les chantiers vendéens vont ainsi livrer à ce pays, dans les prochains mois, plusieurs autres bateaux, dont un navire hydrographique de 60 mètres du type OSV 190 mis à l’eau le 24 septembre aux Sables d’Olonne. Vont s’y ajouter deux patrouilleurs de 35 mètres du type FPB 110 (les deux premiers de cette série ont été livrés en 2018) alors que le constructeur français a livré cette année le dernier d’une nouvelle série de FPB 72 (24 mètres) portant le nombre de ces petits patrouilleurs côtiers en service dans la marine nigériane à huit.

