Ocean Dream : l’ancien Peace Boat en route pour Alang

Encore un paquebot en route pour la démolition. L’Ocean Dream, qui avait débuté sa carrière en 1981 chez Carnival sous le nom de Tropicale et était exploité ces dernières années par l’ONG nippone Peace Boat, a quitté fin octobre le port japonais d’Hiroshima. Cap vers Alang, en Inde, où il va être démantelé. Son arrivée est prévue autour de Noël.

Long de 205 mètres pour une largeur de 26.5 mètres et une jauge de 36.700 GT, l’Ocean Dream pouvait accueillir jusqu’à 1400 passagers. Exploité par Carnival Cruise Line jusqu’en 2000, il était alors passé Chez Costa, puis chez P&O Cruises Australia en 2005 et Pullmantur trois ans plus tard. En 2012, il avait été acquis par Peace Boat afin de succéder à l’ancien Oceanic comme université flottante.

(© FABIEN MONTREUIL)

