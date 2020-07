Ocean Viking : les 180 rescapés ont pu débarquer

Après de longues heures d’attente devant Porto Empedocle, en Sicile, les 180 rescapés de l’Ocean Viking ont finalement pu débarquer lundi soir, « peu avant minuit », selon SOS Méditerranée. Le débarquement s’est achevé à 3h15, mardi.

Les sauvetages avaient été conduits entre le 25 juin et le 1er juillet et le navire a dû attendre une longue semaine avant d’être autorisé à débarquer les personnes secourues dans un port sûr. Elles ont été placées en quarantaine sur le Moby Zazà, un ferry affrété spécialement dans ce but. Avant eux, d’autres migrants débarqué par le Sea-Watch y avaient été placés en quarantaine. Ceux ayant été testés positifs (une trentaine) y sont restés en isolement. Les autres ont été débarqués. L’équipage va aussi devoir rester en quatorzaine devant le port sicilien avant de reprendre la mer.

La tension a été vive à bord où des migrants ont fait part de leurs intentions suicidaires. Deux personnes s’étaient même jetées à la mer.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.