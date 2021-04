Ocean Winds s’intéresse à l’Irlande

Ocean Winds (OW), coentreprise entre le français Engie et l’espagnol EDP Renewables (EDPR), a des vues sur le potentiel irlandais. Elle a créé une filiale, Cailleach Offshore Wind Farm Ltd pour étudier un site situé à 13 kilomètres du comté de Wicklow (est), proche de Dublin. OW doit examiner le sol et les conditions météorologiques de la zone retenue pour un futur champ éolien avant, peut-être, de postuler aux futures enchères du programme de soutien aux énergies renouvelables (RESS).

Ce champ de Cailleach est le premier d’une série qu’OW veut examiner en Irlande. L’île a pour objectif de produire 70% de son électricité avec des énergies renouvelables d’ici 2030, dont 5 GW d’éolien offshore.

Ocean Winds a 1.5 GW de projets en construction et 4 GW en cours de développemement. Elle a pour objectif de passer à 5 à 7 GW de projets en opération et en construction et 5 à 10 GW de projets en développement avancés d’ici 2025. En France, Ocean Winds est engagé dans les projets d’éolien fixe d’EMDT (Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport) et EMYN (Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier) de 496 MW chacun, et le projet flottant EFGL (Eoliennes flottantes du golfe du Lion) de 30 MW.

