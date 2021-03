Oceania dévoile sa prochaine classe de paquebots

La compagnie américaine Oceania Cruises a commencé à dévoiler cette semaine ses deux futurs paquebots commandés fin 2018 aux chantiers italiens Fincantieri. Les premières images de ces bateaux, dont le premier sera baptisé Vista, montre un design assez voisin de deux dernières unités de la flotte, les Marina et Riviera, navires de 239 mètres de long, 66.000 GT de jauge et 632 cabines pour une capacité d’un peu plus de 1250 passagers en base double, servis par 800 membres d’équipage. Des bateaux sortis du site Fincantieri de Sestri Ponente, près de Gênes, en 2011 et 2012.

Livrables début 2023 et en 2025, le Vista et son sistership seront une évolution de leurs aînés, avec un gabarit similaire (environ 67.000 GT et 1200 passagers pour 800 membres d’équipage) et un standard encore plus élevé que les Marina et Riviera, qui font déjà partie des meilleurs…