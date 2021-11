ODC Marine : Focus sur le fret rapide avec le Capo Rosso V

Bienvenue à bord du Capo Rosso V, une vedette de fret rapide dérivée de la version passager Capo Rosso (84 personnes en 3ème catégorie à 20 nœuds).

Le Capo Rosso V est un navire de charge de 18m avec une capacité fret de 10 tonnes. Le salon installé dans la zone avant accueille 12 passagers en 3ème catégorie.

Cette vedette de fret rapide est la dernière à avoir rejoint la flotte des armateurs Patrice AMANOU et Gilles MARCHAND (Transports Express Caraïbes / Fret Express Caraïbes) comprenant déjà le Capo Rosso et le Capo Rosso 2, deux vedettes 18m 84 places livrées par le chantier ODC Marine en 2019 et 2020.

L’ensemble de cette flotte est destiné à assurer au quotidien des navettes entre le port du Marin à la Martinique et Sainte Lucie.

Capo Rosso V | La Présentation

Le Capo Rosso V à 2O nœuds (© ODC MARINE)

Spécifications

- Constructeur : ODC Marine

- Architecte naval : Mer et Design

- Type : Vedette fret rapide

- Homologation : Navire de fret conforme à la division 222 de la règlementation Française, autorisé à la navigation dans les eaux internationales de la Caraïbes

- Suivi de construction : Bureau Veritas

- Matériaux de construction : Aluminium Marine

- Dimensions : 18m x 4.70m

- Capacité fret : 10 tonnes

- Capacité passagers : 12

- Poids lège : 22T

- Propulsion : 2* Volvo D13 500 Ch @1800 RPM + ZF360-A

- Vitesse de croisière : 20 nœuds

- Capacité gasoil : 2* 1 000 L

- Manœuvrabilité : assistance électrohydraulique LS, pilote automatique Simrad, propulseur d’étrave Quick

- Électronique : Simrad

- Système de monitoring de la vedette : Marinelec

- Revêtement de pont : KiwiGrip sur les zones de chargement et Flexiteek 2G dans l’espace passagers

- Assises : type HSC

- Traitement de surface : Peinture base aqueuse à faible impact environnemental Mader

- Consommation en charge à 20 nœuds : 125L/h

- Confort acoustique : 67 dB en timonerie et 70 dB dans le salon passagers à 20 nœuds

"Une alternative au transport inter-iles par avion "

Le concept du fret maritime rapide est d’apporter une solution logistique efficace, économique et respectueuse de l’environnement pour distribuer du matériel ainsi que des produits alimentaires au sein d’un archipel d’iles. L’impact CO2 est considérablement réduit et la flexibilité des services fortement améliorée par rapport aux solutions habituelles par avion. Le choix porté sur les conteneurs d’1m3 permet ainsi d’avoir un fret optimisé comme c’est déjà le cas dans le transport aérien.

Zone d’exploitation du Capo Rosso V (© ODC MARINE)

Pont de stockage fret (© ODC MARINE)

Aménagement du pont

- Un grand espace de stockage modulaire sur pont pouvant accueillir 10 tonnes de matériel

- Des conteneurs d’1m3 et 2m3 en aluminium pour le stockage des marchandises

- Points de saisissage sur le pont

- Peinture de pont antidérapante KiwiGrip

- Une cale froid positive sous pont de 3.5 m3

- Une grue Guerra M40.90 | 4 tm + treuil 700 kg

- Zone de stockage sous pont dans le coqueron accessible par Freeman

- Coffres de stockage sur la plage arrière

- WC & douche équipage

- Échelle d’accès à la mer

- Chariots électriques pour la manutention

"20 nœuds en continu pour une consommation de 125 L/h"

Tout comme le Capo Rosso et le Capo Rosso 2 cette vedette de fret rapide est équipée de 2 moteurs Volvo D13 500 Ch @1800 rpm affichant une consommation en charge de l’ordre de 125 l/h ce qui en fait l’une des plus basse du marché sur cette taille de bateau.

Salle machine (© ODC MARINE)

Salle Machine

- Motorisation : 2* Volvo D13 500 Ch @1800 rpm

- Inverseurs : 2* ZF360A

- Hélice : 2* hélices ZF 4 pales classe S

- Groupe électrogène Onan 220V | 11 kW @1500 rpm

Salon Passager (© ODC MARINE)

Salon Passagers

- 12 places assises type HSC

- Vaigrages nid d’abeille aluminium

- Pont Flexiteek 2G

- Climatisation salon passagers et timonerie

- 2 demi-portes d’embarquement

Timonerie

- Climatisation

- Électronique Simrad

- Audio Fusion

- Monitoring & sécurité Marinelec

Timonerie du Capo Rosso V (© ODC MARINE)

"Les qualités du Capo Rosso passagers au service du Capo Rosso V"

Un transport de fret plus compétitif et plus écologique :

- Une alternative au transport aérien sur les liaisons inter-îles

- Une vitesse de 20 nœuds avec une consommation de seulement de 12.5 L/heure par tonne de marchandise

- 10 tonnes de fret, une cale froid positif de 3.5 m3 et une grue de chargement de 4tm

- Confort acoustique exceptionnel du salon 12 passagers : < 70db à 20 nœuds

Le Capo Rosso V by (© ODC MARINE)

