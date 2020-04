OFW annonce le lancement de la production de gel hydro-alcoolique

Ocean Fresh Water (OFW Ships) annonce qu’il va produire 600 tonnes de gel hydro-alcoolique par semaine. La production doit commencer ce mercredi 1er avril à bord de son navire usine, Odeep One, basé à Sète.

Il y a une semaine, l’armement, dont le navire est bloqué dans le port en raison des mesures pour enrayer l’épidémie, avait expliqué souhaiter transformer son usine d’embouteillage. Il avait proposé d’utiliser son navire destiné à embouteiller de l’eau puisée dans les grandes profondeurs en usine de gel hydro-alcoolique, dont la demande nationale a été multipliée par 20 compte-tenu de la situation sanitaire. L'usine peut produire 24.000 bouteilles de 600 ml par heure, ainsi que des cubitainers de 5 litres.

OFW avait précisé être en discussion avec les autorités françaises, la banque publique d'investissement ainsi que des financeurs privés pour adapter sa ligne de production et la lancer. La ligne de production est désormais « opérationnelle et sécurisée, conforme à la production d’une solution hydro-alcoolique », depuis le 25 mars, selon l'armement. Il explique lancer une « première production grâce à un soutien bancaire » et « cette première production sera commercialisée ». Il ajoute cependant qu’il cherche encore des « financements solidaires, publics ou privés, prêts à se mobiliser urgemment pour pouvoir produire en masse » (1). Des dons peuvent être transformés « en bouteilles au prix fixé par l’Etat qu’OFW Ships s’engage à livrer gratuitement en votre nom ».

(1) Contacter OFW à hydro@ocean-fresh-water.com

