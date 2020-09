OFW Ships : procédure de redressement judiciaire ouverte

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société OFW Ships (Ocean Fresh Water), selon un jugement du 10 septembre. Son fondateur, Régis Revilliod a déclaré le 8 septembre auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre être en cessation de paiement et demandé son redressement.

Selon le jugement du tribunal de commerce, « les prévisions présentées par le débiteur font apparaître que l’entreprise devrait générer la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation ». Il précise encore « que les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ». Un administrateur judiciaire a été nommé et OFW Ships se trouve désormais en période d’observation pour une durée de six mois. Mais le 5 novembre, une nouvelle audience aura lieu pour statuer sur la poursuite d’activité.

En attendant, cette première décision permet de débloquer l’AGS (assurance de garantie des salaires) pour payer les salariés de l’entreprise spécialisée dans la commercialisation d’eau puisée en mer par de grandes profondeurs. Selon le tribunal, elles sont au nombre de 43, dont plus de la moitié sont des navigants. Cette décision était attendue par les officiers, selon leur syndicat représentatif, la CFE CGC Marine, qui avait indiqué début septembre qu’ils attendaient d’être « mis sous la protection du Tribunal de Commerce de Nanterre, le plus tôt possible ».

OFW a converti un ancien ferry en navire-usine (l'Odeep One, actuellement à Sète) pour embouteiller à bord de l’eau mer rendue consommable. Pendant le confinement, l’entreprise a produit du gel hydroalcoolique à partir de son usine d’embouteillage. Mais, selon son dirigeant, l’entreprise se trouve avec plus de 4 millions d’euros d’invendus la mettant en péril par manque de trésorerie. Il expliquait à Mer et Marine, début septembre, avoir un important contrat à venir lui permettant de surmonter ces difficultés.